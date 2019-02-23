«بیانیه گام دوم» گامی بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - حجت الاسلام مسعود صفی یاری*: در آغازین روزهای دهه پنجم انقلاب اسلامی ، امام و زعیم هوشیار و بصیر انقلاب ،حضرت آیت الله خامنه ای(مد ظله العالی) با ابلاغ پیام بسیار راهبردی موسوم به گام دوم ، گام فوق العاده مهم و کلیدی را در فرایندانقلاب اسلامی پایه گذاری نموده و به تعبیر دیگری نقشه راه آینده را البته با تکیه بر جوانان سرافراز میهن ترسیم نمودند . این ابلاغ از چند جهت حایز اهمیت است:

موقعیت زمانی وهمزمانی آن با چهلمین سال پیروزی نهضت اسلامی مردم ایران، شرایط خاص بین المللی و بسیج همه جانبه ظرفیت های دشمن برای پیشگیری از تداوم انقلاب و پایان دادن به آن در سال چهلم و جنگ روانی بسیار گسترده که متاسفانه حتی بخشی از مسئولین هم در دام آن افتادند.

شرایط خاص داخلی متاثر از برخی بی تدبیری ها ،ضعف ها ،تنبلی ها وناکارمدی ها بخصوص در حوزه اقتصادی که به ناامیدی جامعه دامن زده و زمینه را برای موج سواری دشمن فراهم نموده است. اتفاقات پیرامونی در منطقه از جمله نابودی داعش ، پیشرفت و تقویت خط مقاومت وگسترده شدن دامنه نفوذ انقلاب اسلامی در منطقه در این پیام دیده می شود.

این پیام به قدری جامعیت دارد که می توان آن را منشور معارف انقلاب اسلامی نامید . پیامی که با نگاه تحلیلی بسیار عالمانه ،هوشمندانه وجامع نگاشته شده و در برگیرنده ابعاد مختلف و گوناگون برای پی بردن به بعد هویتی انقلاب و همچنین گذشته، حال و آینده است و ضمن برشمردن قوت ها ، فرصت ها ،تهدیدها و حتی ضعف های موجود به عنوان سند کلان نظام جمهوری اسلامی تلقی و پاسخ تمامی سوالات، ابهامات و حتی شبهاتی که در طول چهل سال گذشته توسط بوق های شیطانی در داخل و خارج کشور مطرح شده درآن نهفته است .

مروری اجمالی بر ابعاد و سر فصل های پیام :

هرچند پرداختن به ابعاد گوناگون این پیام فرصت وسیع وبررسی همه جانبه ای می طلبد اما به اجمال و فقط در راستای ورود به موضوع موارد زیر مطرح می شود .

الف ) مهمترین دستاورد چهل ساله نظام : اولین نکته که حائز اهمیت است این است که مهم ترین دستاورد نظام مقدس جمهوری اسلامی پس از چهل سال تلاش ، جهاد ،مقاومت و هزینه های بسیار چیست ؟ پاسخ این سوال را می توان در دستاوردهای فراوان در عرصه های گوناگون علمی، فرهنگی، صنعتی نظامی اقتصادی و...ارایه کرد اما پاسخی که خود رهبری به این سوال داده اند درخور توجه است .

رهبری معظم مهم ترین و بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی در طی چهل سال گذشته را «حفظ آرمان ها و صیانت از اصالت شعارها» بیان فرموده اند . پرواضح است انقلابی که به هویت، اصول ، آرمان ها و شعارهای خویش پایبند نباشد از درون تهی است و در واقع حرکتی بی ثمر، ابتر و صرفا پرهزینه را صورت داده است که این موضوع را می توان در انقلاب هایی مانند انقلاب ،آمریکا، فرانسه و...به روشنی ملاحظه کرد .

در این میان تنها انقلابی که همواره در طول چهل سال گذشته نه تنها از شعارهای اصیل و آرمان های خویش کوتاه نیامده که بر شور و عمق آن افزوده است انقلاب اسلامی است .محصول این مقاومت و جهاد چهل ساله امت به تعبیر رهبری ، «کشور و ملتی مستقل، آزاد، مقتدر، باعزت، متدین، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه‌هایی گرانبها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفت های علمی، رکورددار در رسیدن به رتبه‌های بالا در دانش ها و فناوری‌های مهم از قبیل هسته‌ای و سلول‌های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه‌های جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعیت جوان کارآمد، و بسی ویژگی‌های افتخارآمیز دیگر است.

ب ) رکن مردمی انقلاب اسلامی : انقلاب اسلامی حرکتی به تمام معنا مردمی بود و اصولا انقلاب اسلامی بدون مردم فاقد هویت و ماهیت است . مردم سالاری دینی ارمغان بزرگ این انقلاب در عصر حاضر بود و حاکمیت مردم را ذیل قوانین و احکام متعالی اسلام رقم زد . اما رکن مردمی انقلاب را نمی توان صرفا مردم عصر نهضت و نسل پدیداورنده آن تلقی کرد .

نقش این نسل بسیار برجسته و کلیدی است و از منظر هویتی، انقلاب اسلامی همواره متکی به مردم بوده و خواهد بود و اتفاقا دشمن هم با دریافت درست همین مسئله تمام توطئه های خود را در جداکردن مردم از انقلاب متمرکز کرده و خوشبختانه با بصیرت مردم همواره در این توطئه ها و فتنه ها از جمله فتنه ۸۸ و غائله ۹۶ شکست خورده است.

اما نکته مهمی که در این بخش قابل ذکراست پیوند ناگسستنی هویتی بین نسل پدیدآورنده، نسل صیانت گر و نسل آینده است که مورد توجه رهبری قرار گرفته است ومعظم له این نکته را با تعابیر نسل آغازگر، نسل ادامه دهنده، نسل آینده ساز آورده اند .این سه نسل در هویت انقلابی، تفکر انقلابی و حرکت انقلابی با هم مشترک بوده و امت واحده انقلابی را شکل می دهند .

ج) ویژگی های انقلاب اسلامی : به راستی ویژگی های انقلاب اسلامی چیست که با تکیه بر آن توانست این مسیر پرپیچ و خم و خطیر را طی کرده و از همه موانع عبور نموده و خود را به سر منزل چهلم برساند . قطعا مهمترین ویژگی ، برخورداری از رهبری الهی ، معنوی ، خبیر، بصیر و مجاهدی در قامت ولایت فقیه است که مردم با تکیه بر آن توانستند شگفتی ساز عصر معاصر شوند. اما در بیان و قلم رهبری ویژگی های مهم دیگری نیز مطرح شده که قابل توجه است :

۱- برای همه چیز می‌توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، اما شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز بی‌مصرف و بی‌فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه‌ عصرها با آن سرشته است. آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره‌ای بدرخشد و در دوره‌ای دیگر افول کند.

هرگز نمی‌توان مردمی را تصور کرد که از این چشم‌اندازهای مبارک دل‌زده شوند. هرگاه دل‌زدگی پیش آمده، از روی‌گردانی مسئولان از این ارزشهای دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها.

۲- انقلاب اسلامی همچون پدیده‌ای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف و آماده‌ تصحیح خطاهای خویش است، اما تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست، به نقدها حساسیت مثبت نشان می‌دهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف های بی‌عمل می‌شمارد، اما به هیچ بهانه‌ای از ارزشهایش که با ایمان دینی مردم آمیخته است، فاصله نمی‌گیرد. انقلاب اسلامی پس از نظام‌سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمی‌شود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی‌بیند، بلکه از نظریه‌ نظام انقلابی تا ابد دفاع می‌کند.

۳- جمهوری اسلامی، متحجر و در برابر پدیده‌ها و موقعیت های نوبه‌نو، فاقد احساس و ادراک نیست، اما به اصول خود به‌شدت پایبند و به مرزبندی‌های خود با رقیبان و دشمنان به‌شدت حساس است. با خطوط اصلی خود هرگز بی‌مبالاتی نمی‌کند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. بی‌شک فاصله‌ میان بایدها و واقعیت ها، همواره وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و می‌دهد، اما این، فاصله‌ای طی‌شدنی است و در چهل سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بی‌شک در آینده، با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پُرانگیزه، با قدرت بیشتر طی خواهد شد.

۴- انقلاب اسلامی ملت ایران، قدرتمند اما مهربان و باگذشت و حتی مظلوم بوده است، مرتکب افراط‌ها و چپ‌روی‌هایی که مایه‌ ننگ بسیاری از قیام ها و جنبش ها است، نشده است، در هیچ معرکه‌ای حتی با آمریکا و صدام، گلوله‌ اول را شلیک نکرده و در همه‌ موارد، پس ‌از حمله‌ دشمن از خود دفاع کرده و البته ضربت متقابل را محکم فرود آورده است. این انقلاب از آغاز تا امروز نه بی‌رحم و خون‌ریز بوده و نه منفعل و مردد، با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است. این جوانمردی و مروت انقلابی، این صداقت و صراحت و اقتدار، این دامنه‌ عمل جهانی و منطقه‌ای در کنار مظلومان جهان، مایه‌ سربلندی ایران و ایرانی است. و همواره چنین باد.

۵- انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن، از نقطه‌ صفر آغاز شد؛ اوّلاً: همه چیز علیه ما بود، چه رژیم فاسد طاغوت که علاوه ‌بر وابستگی و فساد و استبداد و کودتایی بودن، اوّلین رژیم سلطنتی در ایران بود که به‌دست بیگانه ــ و نه به‌زور شمشیر خود ــ بر سرِ کار آمده بود، و چه دولت آمریکا و برخی دیگر از دولت های غربی، و چه وضع به‌شدت نابسامان داخلی و عقب‌افتادگی شرم‌آور در علم و فناوری و سیاست و معنویت و هر فضیلت دیگر.

۶ - هیچ تجربه‌ و راه طی‌شده‌ای در برابرانقلاب اسلامی وجود نداشت. بدیهی است که قیام‌های مارکسیستی و امثال آن نمی‌توانست برای انقلابی که از متن ایمان و معرفت اسلامی پدید آمده است، الگو محسوب شود. انقلابیون اسلامی بدون سرمشق و تجربه آغاز کردند و ترکیب جمهوریت و اسلامیت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن، جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه‌ بزرگ امام خمینی(ره)، به دست نیامد و این نخستین درخشش انقلاب بود.

د) آرمان بزرگ انقلاب اسلامی:سوال مهمی است که ذهن بسیاری از نخبگان جهان را درگیر خود کرده این است که آرمان انقلاب اسلامی چیست و هدف غایی این انقلاب بزرگ کدام است ؟ این انقلاب در پی چه هدف بزرگی است که این همه هزینه سنگین را بابت نیل به آن با جان و دل می پردازد و خم به ابرو نمی آورد .قله سربرافراشته ای که در مقابل این مردم قرار دارد چه جاذبه ای دارد که برای فتح آن در عرصه نهضت اسلامی حماسه ۸ سال جنگ تحمیلی مدافعین حرم و مدافعین وطن از عزیزترین عزیزان خود گذشته، در برابر انبوه توطیه ها و دشمنی های بی امان همچنان سرقامت ایستاده ، در رکاب امام خود تا آخرین قطره و در پیمان خویش با ولی خدا تا آخرین نفس مقاومت کرده و در تندباد حوادث مانند کوهی استواراستقامت نموده ودر برابر ریزش های پی در پی و بدعهدی و پیمان شکنی خواص و فتنه های جریان نفاق داخلی امید خود را از دست نداده و با رویش های شوق انگیز خود صحیفه تاریخ را متحیر کرده است .

ه)دستاوردهای انقلاب اسلامی :

بخش دیگر پیام امام خامنه ای در خصوص تشریح اهم دستاوردهای انقلاب اسلامی است که البته فراتر از محاسبات مادی و حتی دستاوردهای فیزیکی و ملموس بوده و در واقع ناظر به روح معنوی حرکت بخش و جریان ساز انقلاب اسلامی است.

و) وضعیت فعلی :

برگ دیگری از این پیام مهم به تشریح و تحلیل بسیار هوشمندانه و عالمانه از فضای فعلی و موقف کنونی ایران اسلامی در چهل سالگی انقلاب اسلامی اختصاص دارد . این بخش از این جهت حائز اهمیت است که در چند سال اخیر به ویژه در سال چهلم انقلاب جریانی واداده و مرعوب متاثر از هیاهوی روانی دشمن و البته بعضا با بازی عامدانه در میدان دشمن ،با القاء نا امیدی و بن بست نمایی سعی در تلقین وضعیت بی ثبات، متزلزل و شکننده از نظام اسلامی داشته و دارند.

ز) پیش به سوی اینده :

آینده روشن تر و پر افتخارتر وعده قرآنی است که بارها در مسیر قیام امت مورد تصریح و تاکید قرار گرفته و قطعی بودن تحقق وعده الهی مبنی بر حکومت جهانی مستضعفین را یادآور شده اند . البته پر واضح است جنس و هویت این امیدآفرینی با برخی از شعارهای بی محتوا و فاقد پشتوانه که بعضا فقط مصرف انتخاباتی داشته و به دلیل بی تدبیری ها و ناکارآمدی ها ، نگرانی ها و موانع جدی در مسیر انقلاب ایجاد کرد، زمین تا آسمان متفاوت است .

* مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان