دومین سالن شمشیربازی استاندارد یزد مورد بهره برداری قرار گرفت

علی محمد عزیزی رئیس هیئت شمشیربازی یزد و مسئول برگزاری کاپ جهانی جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این پنجمین سال پیاپی است که استان یزد میزبان برگزاری مسابقات کاپ A جوانان جهان است. این مسابقات در تقویم جهانی به عنوان یزد کاپ معروف است و از این نظر هر سال شاهد حضور تیمها و ورزشکاران مطرح بیشتری در این دیدارها هستیم.

وی با بیان اینکه با حضور تیمهای مطرح و ورزشکاران دارای رنکنیگ جهانی سطح این مسابقات بالا رفته است ، ادامه داد: این مسابقات از روز گذشته در اسلحه فلوره استارت خورده و سطح فنی خوبی هم دارد. رقابتهای دو اسلحه اپه و سابر نیز طی امروز و فردا در سالن ورزشگاه پیراپزشکی این شهر پی گیری می شود.

عزیزی با اشاره به اینکه همزمان با برگزاری این دیدارها دومین سالن تخصصی شمشیربازی نیز در استان یزد بهره برداری شد، افزود: اولین دوره رقابتهای بین المللی بانوان نیزهمزمان با دیدارهای کاپ جهانی با حضور 4 کشوردر جدید ترین سالن شمشیربازی در یزد انجام می شود.

وی زمان افتتاح رسمی این سالن را بعد از برگزاری این مسابقات دانست و تصریح کرد: این سالن به عنوان یکی از بهترین مجموعه های اختصاصی استاندارد این رشته در کشور و حتی در سطح منطقه می باشد که با در نظر گرفتن تمامی امکانات لازم و با بودجه عمرانی مطلوبی به بهره برداری رسیده وبرای هرچه بهتر برگزاری کردن رقابتهای بین المللل یزد کاپ آماده شده است.