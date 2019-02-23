به گزارش خبرگزاری مهر، «سباستین کورتز» صدر اعظم اتریش در گفتگو با نشریه بیلد با اشاره به دیدار و گفتگو با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن اظهار داشت: در گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا نکات قابل تامل و مهمی در مناسبات دوجانبه میان دو کشور و همچنین روابط آمریکا- اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه آمریکا از مهمترین شرکای اتریش به شمار می آید، افزود: وین -واشنگتن برنامه های مدونی برای گسترش مناسبات خود در زمینه های مختلف در نظر گرفته اند.

صدر اعظم اتریش در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص برخی مواضع رئیس جمهوری آمریکا در قبال آلمان به ویژه درباره پروژه نورد استریم 2 و تعرفه های گمرکی خاطرنشان کرد: مواضع آمریکا در قبال آلمان جای انتقاد دارد و باید به این نکته اذعان داشت که این امر مغایر با اصول مناسبات فرا آتلانتیک است.