ترامپ وضعیت بین هند و پاکستان را خطرناک خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیو نیوز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا طی گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید ضمن محکومیت حمله اخیر در «پلوامه» گفت که تنش ها بین هند و پاکستان شکل خطرناکی به خود گرفته است و ما خواهان پایان این وضعیت هستیم.

رئیس جمهوری آمریکا گفت که بین هند و پاکستان، مسائل و اختلافات زیادی وجود داشت و اکنون بعد از حمله پلوامه این اختلافات و تنش ها بین دو قدرت هسته ای شدت گرفته است.

ترامپ افزود که هند به انجام اقدامی کوبنده علیه پاکستان می اندیشد، چرا که نزدیک به ۵۰ تن در این حمله کشته شده اند و این قابل درک است.

وی در ادامه تاکید کرد که آمریکا خواهان پایان تنش ها در منطقه است.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه طی اظهاراتی در مورد روابط با پاکستان، ضمن اظهار امیدواری برای دیدار با سران این کشور گفت که خواست واشنگتن بهبود روابط با پاکستان در سریع ترین زمان ممکن است.