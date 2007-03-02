مدرسه سازی در 2 ماه برای اولین بار در ایران اجرا می شود

دکتر علی اندور اشتاین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نوع مدارس با استفاده از تکنولوژی روز ، در یک یا دو طبقه و به درخواست سازمان نوسازی و تجهیز مدارس ایران ، ساخته می شود.

استاد دانشگاه فدرال سوئیس افزود: هزینه اولین مدرسه ای که تا حدود 2 ماه آینده در شهر کاشان ساخته خواهد شد بر عهده یکی از شرکت های سرمایه گذار داخلی و شرکت خودمان (در سوئیس) است.

اشتاین یادآور شد: استفاده از لوله های 20 سانتی متری گالوانیزاستیل و به کارگیری کارگران محلی در ساخت سریع این مدارس به کار خواهد آمد.

این پرفسور معماری تصریح کرد: طبق برآوردهای اولیه ، احداث هر متر مربع از این نوع مدارس سریع ساخت مقاوم ، حدود 250 تا 275 دلار برآورده شده که با انواع روشهای سنتی ساختمان سازی ایرانی تطابق دارد.

وی ، ابعاد 20 در 70 را برای کلاسی با ظرفیت 20 تا 30 نفر در تمام دنیا استاندارد دانست و گفت: هنوز مدارس ایرانی را از نزدیک ندیده ام اما معماری این مدارس طوری خواهد بود که در آینده ساختمانهای مجاور از آن الگو برداری خواهند کرد.