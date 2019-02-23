استقلال تهران از سوی کمیته انضباطی جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و نفت مسجد سلیمان از سری رقابتهای لیگ برتر در هفته شانزدهم برگزار و از سوی تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز تخلفاتی مبنی بر سردادن شعار علیه تیم پرسپولیس تهران صورت گرفت. تیم تراکتور سازی تبریز به دلیل تخلفات تماشاگرانش به توبیخ کتبی محکوم شد.

مسابقه تیم های استقلال تهران و صنعت نفت آبادان از هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال برگزار و از سوی تماشاگران تیم استقلال تهران تخلفاتی مبنی بر فحاشی، پرتاب بطری آب در پایان نیمه اول از سوی تماشاگران این تیم به داوران و بازیکنان تیم مقابل رخ داد. باشگاه استقلال تهران به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم است.

آرای فوق قطعی است.