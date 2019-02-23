نکات ساده برای بازسازی خانه قبل از عید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر تصمیم به بازسازی گرفتهاید لازم است به نکاتی توجه کنید. . قبل از شروع کار کل ساختمان را بررسی کنید و در صورت مشاهده هرگونه اشکال آن را یادداشت کنید. چکلیست کارهایی که باید انجام دهید را آماده کنید و به ترتیب اولویت شروع کنید. هدفتان را از بازسازی مشخص کنید و با توجه به بودجهتان اقدام کنید. ما در این مقاله فهرستی از کارهایی که ممکن است با انجام آنها به هدفتان نزدیک شوید را ارائه خواهیم کرد.
بازسازی خانه
برنامهریزی را فراموش نکنید. در صورت امکان ایدههای مدنظرتان را با یک کارشناس و طراح دکوراسیون داخلی در میان بگذارید تا از راهنمایی و مشاورههای او کمک بگیرید. تصمیم در کار را به روزهای آخر موکول نکنید زیرا ممکن است برخلاف تصورتان زمان بیشتری برای تکمیل کار نیاز داشته باشید و پیدا کردن متخصصان در روزهای پایانی با توجه به شلوغی و حجم کارشان امکانپذیر نباشد. برای بازسازی میتوانید از دیوارهای خانه شروع کنید و پسازآن به سراغ کف و سرویس بهداشتی بروید. برای بازسازی بهتر خانه به نکاتی که در ادامه به آن پرداخته میشود توجه کنید.
تأسیسات و لولهکشی ساختمان را بررسی کنید
موتورخانه و تأسیسات را بررسی کنید. در اواخر زمستان لولهکشی ساختمان را چک کنید تا اگر در فصل سرما آسیبی به لولهها واردشده است آن را رفع کنید. اگر لولهکشی ساختمان قدیمی است نکات بهداشتی و ایمنی را رعایت کنید زیرا به دلیل فرسودگی احتمال آسیب به لولهها افزایش مییابد. به نشانهها توجه کنید، اگر در دیوار، کف یا سقف خانه نم و رطوبت مشاهده کردید حتماً از متخصصان لولهکشی ساختمان درخواست کنید علت را پیدا کنند زیرا ممکن است قسمتی از لولهها دچار شکستگی و نشتی شده باشد و در صورت عدم اقدام بهموقع احتمال آسیب و خسارت و افزایش هزینهها افزایش خواهد یافت.
سیمها و برقکشی را چک کنید
توجه به جزئیات همیشه تأثیرات مثبت بهجا میگذارد. کلید و پریزها یکی از جزئیاتی است که ممکن است به آن توجه نکرده باشید اما تعویضشان باعث تغییرات کوچک اما زیبا خواهد شد. از کلید و پریزهای هماهنگ با رنگ دیوارها استفاده کنید. حتیالامکان سیمکشی و برقکاری ساختمان را هرساله بررسی کنید. بهتر است از متخصصان برقکاری ساختمان کمک بگیرید زیرا این کار به مهارتهای تخصصی نیاز دارد. خودسرانه اقدام نکنید، چون احتمال آسیب جانی و مالی را بالا خواهید برد. برای سیمکشی ساختمان باید استانداردهای و نکات ایمنی کاملاً رعایت شود تا سیمکشی ایمن باشد.
دیوارها را تعمیر و سپس رنگ کنید
دیوارهای خانه را از گردوغبار و آلودگی پاککنید. سوراخها و چالهها را پر کنید. اگر رنگ دیوارها طبله کرده است آنها را بتراشید. برای زیباتر شدن دیوارها کمهزینهترین راه، نقاشی کردن است. با توجه به دکوراسیون منزلتان رنگ دیوارها را تغییر دهید. قبل از رنگ کردن اگر دیوارها و سقف نیاز به زیرسازی دارند حتماً اقدام کنید. اگر کاغذدیواری را ترجیح میدهید بازهم ممکن است نیاز به زیرسازی داشته باشید. اگر خانهتان کمنور و کوچک است بهتر است از رنگهای روشن استفاده کنید تا خانه را بزرگتر و روشنتر نشان دهید. برای نتیجه بهتر از متخصصان نقاشی ساختمان کمک بگیرید.
خدمات استادکار در زمینهٔ بازسازی ساختمان
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