عبدالحسین علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده‌باش راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان برای استقبال از مسافران نوروزی خبر داد و افزود: ۸۵۳ دستگاه ناوگان مسافربری استان زنجان و ۳۰ راهدارخانه به همراه اکیپ‌های راهداری در ایام سفرهای نوروزی به مسافران خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی اظهار کرد: کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ایام تعطیلات، شستشوی علائم، تعطیلی کارگاه‌های جاده‌ای از ۲۵ اسفند سال جاری تا ۲۰ فروردین سال آینده، ایمن‌سازی محل کارگاه پروژه‌های راهداری و راه‌سازی، لکه‌گیری محورها، آشکارسازی نقاط پرحادثه و پرترافیک، تعمیرات و جمع‌آوری گارد ریل های آسیب‌دیده در محورها در دستور کار این مجموعه است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان گفت: ۲۱ مجتمع خدماتی رفاهی استان زنجان آماده پذیرایی از مسافران نوروزی در سال ۹۸ است.