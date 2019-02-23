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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۵۴

رئیس حوزه هنری استان مرکزی:

اجرای برنامه های فرهنگی برای کاهش آسیب های اجتماعی مدنظرقرار دارد

اجرای برنامه های فرهنگی برای کاهش آسیب های اجتماعی مدنظرقرار دارد

اراک- رئیس حوزه هنری استان مرکزی گفت: اجرای برنامه های فرهنگی در سطح ملی همچون نشست های شعر طنز اجتماعی و... در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در دستور کار حوزه هنری استان مرکزی قرار دارد.

محمدرضا میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست های شب شعر طنز اجتماعی در اراک، اظهار داشت: زبان طنز می‌تواند برای ترویج مکارم اخلاقی و حتی نقد در جامعه بسیار زبان موثری باشد. نشست های شب شعر طنز نیز از سری برنامه هایی است که برای پیشگیری از بروز و کاهش آسیب های اجتماعی نوپدید طراحی شده است.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی خاطرنشان کرد: به همین منظور از سال گذشته یک مجموعه ادبی با عنوان شعر طنز اجتماعی «دوگوله» در حوزه هنری استان مرکزی طراحی شده است که اولین دوره آن سال گذشته به صورت ملی با حضور طنز پردازان برجسته کشور برگزار شد.

وی بیان داشت: دومین نشست ادبی و شب شعر طنز اجتماعی «دوگوله» به صورت کشوری با همکاری دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک با حضور تعدادی از طنزپردازان کشور در راستای کاهش آسیب های اجتماعی اخیرا برگزار شد.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی ادامه داد: بنا داریم این حرکت را با قوت بیشتر و به طور مستمر پیگیری کنیم و در سال آینده نیز این نشست به صورت ملی برگزار شود.

میرزایی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری هم، کارگاه‌های آموزشی با هدف پرورش استعدادها در حوزه شعر طنز، در حوزه هنری استان مرکزی شکل گرفت تا بتوان در استان با توجه به ظرفیت های موجود در این زمینه هنرمندان شاخصی پرورش و به جامعه ارائه داد.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی عنوان کرد: همچنین در کنار کاهش آسیب های اجتماعی، صیانت از ارزش های انقلاب اسلامی و معرفی و تولید آثار فاخر و ارزشی و هنر انقلابی و ترویج و اشاعه ارزش ها با زبان هنر از اهداف حوزه هنری است.

کد مطلب 4549546

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