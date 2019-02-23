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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۰۹

دستگاه های پخش ویدئو هم هوشمند شدند

دستگاه های پخش ویدئو هم هوشمند شدند

شرکت یاماها از تولید دستگاه پخش ویدئویی جدیدی خبر داده که مجهز به سیستم صوتی هوشمند برای تغییر کیفیت پخش صدا با توجه به شرایط محیطی و ویژگی های هر سکانس از فیلم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، دستگاه های پخش ویدئوی مذکور از سری AVENTAGE RX-A ۸۰ بوده و به سیستم صوتی هوشمند SURROUND مجهز هستند.

دستگاه هایی که همراه با این قابلیت تولید شده اند به ترتیب RX-A۱۰۸۰، RX-A۲۰۸۰، RX-A۳۰۸۰ ، RX-A۸۸۰ و  Pre-amp CX-A۵۲۰۰ نام دارند.

مهم ترین قابلیت این سیستم صوتی هوشمند، تنظیم اصوات محیطی هر صحنه از فیلم است تا گفتگوهای شخصیت های کلیدی هر بخش از فیلم به طور واضح قابل شنیدن باشند. این کار به طور آنی و صحنه به صحنه و با تحلیل دیالوگ ها، صداهای جانبی و تنظیمات هر کانال صدا صورت می گیرد.

این دستگاه های گیرنده قادر به تهیه یک بانک داده از صحنه های سینمایی و پردازش خودکار صدای هر صحنه برای ارتقای خروجی صوتی نهایی هستند. دستگاه های مذکور از فناوری های دالبی اتمز و دی تی اس هم پشتیبانی می کنند. سازگاری با شبکه های وای – فای، خروجی اچ دی ام آی برای اجرای بازی های ویدئویی و پخش دی وی دی های فوق دقیق، از جمله امکانات این دستگاه هاست که قیمت آنها از حداقل ۱۳۶۵ دلار تا حداکثر ۳۰۰۰ دلار در نوسان است.

کد مطلب 4549557

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