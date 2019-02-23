خودباوری و استقلال دستاورد پیروی از ولایت فقیه است

آیت الله سید رحیم توکل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیشرفتهای علمی، تکنولوژیکی، سیاسی و توفیقات کمنظیری که ایران را در فهرست ده کشور برتر جهان قرار داد، از یکسو و استقلال و خودباوری ایرانیان از سوی دیگر از دستاوردهای منحصربفرد پیروی از ولایت فقیه است.
وی مقاومت ملت ایران را منشاء شکلگیری مقاومت در میان مسلمانان سایر کشورها بویژه در لبنان، عراق، سوریه و یمن ذکر کرد و اظهار داشت: امنیت، موفقیت در صیانت از نظام اسلامی، که دشمن وعده اضمحلال انقلاب قبل از چهلسالگی آن را داده بود، و ایجاد امید در مبارزه با استکبار و صهیونیزم میان همه آزادگان جهان مرهون وحدت ملت ایران بر حول محور رهبریهای داهیانه مقام معظم رهبری است که همین امتیاز در صورت تداوم و گسترش روزافزون، طومار رژیم اشغالگر قدس و ظالمان و زورگویان جهان بویژه امریکا را درهم خواهد پیچید.
وی برآشفتگی جنونآمیز دشمنان انقلاب در ارتکاب جنایت علیه مردم ایران را نشانه عجز و استیصال آنها دانست و گفت: پاسداران ومدافعان امنیت حریم ایران اسلامی درسی فراموش نشدنی به شیطان بزرگ و مزدوران گروهکی او خواهند داد.
این استاد برجسته حوزه با اشاره به اقتدار ولایی نظام اسلامی و آغاز مقتدرانه دهه پنجم انقلاب، بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب را عنایت بزرگ خداوند در نشان دادن نقاط قوت و ضعف راه پیموده شده دانست و گفت: نشاط جوانان در چهل سال اول انقلاب و ایثار عاشقانه و عارفانه آنان در خروج کشور از بنبستها، این پیام را به دولتها میدهد که باید به توان داخلی و قدرت سازندگی و خلاقیت جوانان اعتماد و اتکاء کرد.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اظهار این نکته که مواضع الهی رهبر معظم انقلاب باید نصبالعین همیشگی دولت در تمام برنامهریزیها در تمام عرصهها و سطوح کشور قرار گیرد، یادآور شد: آشنایی با اندیشههای امامین انقلاب در مدارس و مراکز آموزش و دانشگاهی باید وجهه اهتمام دولت قرار گیرد و آنچه که در اندیشه و عمل مغایر با اندیشههای ناب اسلامی است در تمام مراکز آموزشی باید حذف و با آنها برخورد شود.
آیتالله توکل با تبیین منشور گام دوم انقلاب، که توسط رهبرمعظم انقلاب ابلاغ شد، عنوان کرد: در کنار همه نقاط قوت چهل سال گذشته، که باید احصاء و در چهله دوم مورد تقویت جدی قرار گیرد، بررسی آسیبها و عوامل بروز آن بویژه در عرصههای داخلی نیز بسیار ضروری و حیاتی است.
استاد برجسته فقه خارج حوزه در ادامه افزود: از نقاط برجسته گام دوم انقلاب، توجه جدی به ظرفیت بالنده و خلاق جوانان و تکیه به استعدادهای داخلی و قطع هرگونه وابستگی به خارج است. فضای مسئولیتی کشور باید بهسوی جوانان گشوده شود و این عرصه از انحصار پیرمردان و افراد سالخورده خارج شود، ضمن آنکه باید با تمام قوا از تجربههای سازنده نیروهای بازنشسته استفاده کرد.
وی استکبار ستیزی و عدالتگرایی را از خصوصیات چهله اول انقلاب و تجربهای پردستاورد برای مردم ایران در چهله دوم انقلاب دانست و اظهار کرد: طبیعی است برای دستیابی پرقدرت به ارزشهای انقلاب، که ظلمستیزی و عدالتگرایی از مطالبات اولیه انقلاب است، باید در انتخابات دقت بیشتر کرد تا افرادی برگزیده شوند که ضمن اعتقاد قلبی و تجربه کار قوی، بتوانند منویات رهبر معظم انقلاب را محقق کنند
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