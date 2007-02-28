پیروزی ذوب آهن برابر سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، درپایان این دیدار که از ساعت 14 عصر امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز شده بود، تیم ذوب آهن اصفهان موفق شد با نتیجه 2 بر یک سپاهان را شکست دهد.

مهدی رجب زاده در دقیقه 13 و وحید امرایی در دقیقه 75 برای ذوب آهن گلزنی کردند و تک گل تیم سپاهان توسط مهدی نوری هافبک ملی پوش این تیم در دقیقه 42 به ثمر رسید.

با این پیروزی تیم ذوب آهن 28 امتیازی شد و به رده هشتم جدول صعود کرد. ضمن اینکه تیم سپاهان که دومین شکست متوالی خود را تجربه کرد با 32 امتیاز و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به تیم استقلال اهواز همچنان در رده سوم جدول رده بندی قرارگرفته است.