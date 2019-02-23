مطالبه گری در چارچوب قانون حق مردم است

محمد قاسمی در حاشیه استقرار میز خدمت دادگستری استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر ما مسئولان به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در پست های مدیریتی قرار گرفته ایم باید خود را امانتدار و پاسخگوی مردم بدانیم و مطالبه گری در چارچوب قانون حق طبیعی این مردم است.

دادستان مرکز استان افزود: امروز بر این باوریم که تنها با پشت میز نشینی مسئولان بسیاری از مشکلات حل نخواهد شد بلکه باید به میان مردم بیاییم و مشکلات آنان را به درستی لمس کنیم و باید از همه توان و ظرفیت برای حل مشکلات و معضلات جامعه استفاده کنیم و نباید این را فراموش کنیم که همه شان ما مدیران به میزان خدمتگزاری ما است.

قاسمی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کشور مردم باید نسبت به همه مسائل از جمله اقتصاد، فرهنگ، آسیب های و معضلات اجتماعی و... مسئولیت اجتماعی داشته باشند و نباید نسبت به روند بسیاری از اتفاقات بی تفاوت باشند و باید مطالبات اجتماعی بحق را از ما مسئولان پیگیر شوند و استقرار میز خدمت در نماز جمعه قزوین اقدامی شایسته است تا مسئولان با حضور در میان مردم مطالبات آنان را بشنوند تا اقدامات بعدی آنان برای جامعه ملموس باشد.

این مقام قضایی استان تصریح کرد: بسیاری از نارضایتی مردم از عملکرد ما مسئولان است و باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشیم و نباید تنها به کار در وقت اداری اکتفا کنیم بلکه در این شرایط حساس کشور که دشمن از هیچ هجمه و توطئه ای دریغ نمی کند باید برای کمک به جامعه شبانه روزی تلاش کنیم و باید به این باور برسیم که با کار و تلاش جهادی قطعا می توان بسیاری از مشکلات جامعه را حل کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه بیان کرد: خدمت به مردم عبادت است و ما مسئولان پست های مدیریتی را باید موهبت و لطفی الهی بدانیم و از این فرصت پیش آمده به درستی برای آخرت خود استفاده کنیم و اگر می خواهیم اقدامات ما موجب جلب رضایت الهی شود باید از هیچ کوشش صادقانه ای در جهت خدمت به مردم دریغ نکنیم.

قاسمی اظهار داشت: ما در دستگاه قضایی به این نتیجه رسیده ایم که بسیاری از مشکلات مردم که منجر به تشکیل پرونده در محاکم قضایی می شود به دلیل عدم دانش حقوقی آنان است به گونه ای که خیلی از افراد از حقوق اولیه خود اطلاعی ندارند و همین امر موجب می شود که در مراودات و روابط اجتماعی دچار مشکل و زیان شوند.

دادستان قزوین افزود: دادگستری استان در یک سال گذشته در جهت ارتقاء دانش حقوقی مردم نهضت حقوق آموزی را در پیش گرفته و مسئولان قضایی هر هفته با حضور در مساجد مختلف استان تلاش می کنند تا بتوانند جامعه را با حقوق حداقلی خود آشنا کنند تا مردم بسیاری از امور خود از جمله معاملات را بدون مشکل و ایراد انجام دهند و در دام سودجویان و فرصت طلبان قرار نگیرند تا در نهایت نیازمند حضور در دستگاه قضایی نشوند.

قاسمی در پایان بیان کرد: اگر همه تلاش کنیم که جامعه ای آگاه داشته باشیم بدون شک شاهد این حجم از جرائم، معضلات و آسیب های اجتماعی نخواهیم بود و ارتقاء دانش حقوقی مردم موجب کاهش پرونده های قضایی می شود که این موضوع برای دستگاه قضایی بسیار حائز اهمیت است.