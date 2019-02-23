صعود ۴ تیم دسته یکی به لیگ برتر فوتسال بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، در نتایج کلی بازیهای برگزارشده در ساری، تیم های پارسا البرز، رهیاب گستران تهران، شهروند ساری وصنعت سرد خزر رشت چهارتیمی بودند که با کسب مقام های اول و دوم در دو گروه جواز حضور در رقابتهای فصل آینده را کسب کردند.

تیم شهروند ساری میزبان مسابقات که در گروه دوم حضور داشت، با کسب ۳ پیروزی پرگل صعود به لیگ برتر را جشن گرفت تا مازندران در صورت حضور تیم استقلال ساری، دارای دو نماینده ازمرکز این استان در لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه های کشور باشد.

با اعلام فدراسیون فوتبال، چهارتیم صعود کننده به مرحله نهایی مسابقات ولیگ برتر باید به صورت تمرکز با هم رقابت کنند تا قهرمان امسال مسابقات لیگ دسته یک نیز مشخص شود اما هنوز مکان وزمان مرحله نهایی این مسابقات مشخص نشده است.

امسال امسال لیگ دسته یک فوتسال بانوان باشگاه های کشور با حضور ۲۴ تیم در ۶ گروه درمرحله مقدماتی برگزار شد که از هر گروه دو تیم به مرحله بعدی صعود کردند.