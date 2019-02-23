به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی مجموعه‌شعر «و تو چه می‌دانی درد یعنی چه؟» سروده سلیم باب‌اله‌اوغلو شاعر آذربایجانی روز سه‌شنبه ۷ اسفند در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

آذربایجان پیوندهای تاریخی و فرهنگی دیرینه‌ای با ایران و مردم آن دارد. مردمی که در این گستره زندگی می‌کنند از گذشته‌های دور سرگذشتی یکسان و گروه‌هایی از آن‌ها زبان و دینی یکسان با ایرانیان داشته‌اند. پیوندهای فرهنگی ایران و منطقه‌ی قفقاز کمابیش ادامه دارد و مرکز فرهنگی شهر کتاب با تشکیل «پل ادبی ایران و آذربایجان» و دعوت از نویسندگان و شاعران به معرفی تحولات ادبی معاصر دو کشور برای مخاطبان اهتمام دارد.

به تازگی کتاب «و تو چه می‌دانی درد یعنی چه؟» مجموعه اشعار سلیم باب‌اله‌اوغلو با ترجمه‌ صالح سجادی توسط نشر چشمه منتشر شده است. سلیم باب‌اله‌اوغلو از مهم‌ترین چهره‌های جریان موج نو شعر جمهوری آذربایجان به شمار می‌رود و آثارش به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، روسی، آلمانی، لهستانی و چندین زبان دیگر ترجمه شده است. وی برنده‌ چندین جایزه‌ ملی و بین‌المللی و دبیر اتحادیه‌ نویسندگان جمهوری آذربایجان است.

نشست نقد و بررسی این کتاب با حضور سلیم باب‌اله‌اوغلو، احمد پوری، اسماعیل امینی، مصطفی مستور و صالح سجادی همراه خواهد بود.

این برنامه روز سه‌شنبه ۷ اسفند از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.