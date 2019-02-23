۶۰ هزار دانش آموز درطرح توانمند سازی بانوان شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغرموسوی کیا شب گذشته در مراسم اختتامیه اولین جشنواره و نمایشگاه منطقه ای زن، توانمندی و بالندگی که در شهرستان فردوس تصریح کرد: قرن حاضر، قرن مشارکت و همیاری است و نماد مشارکت، سازمان های مردم نهاد است که بانوان در این سازمان‌ها نقش عمده ای را ایفا می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز ضریب کتابخوانی در کشور ما بسیار پایین است و با توجه به اینکه معجزه دین ما کتاب است و کتابخوانی باید در جامعه حشر و نشر یابد، بانوان می‌توانند از طریق تشکل‌های مردم نهاد کتاب را وارد خانواده ها کنند.

موسوی کیا به نقش بانوان در عرصه های اجتماعی اشاره کرد و یادآور شد: اگر مسائل اجتماعی بخوبی حل و فصل شود به مسائل سیاسی تبدیل نمی‌شود و اگر مسائل سیاسی به خوبی حل و فصل شود به مسائل امنیتی تبدیل نمی شود و در این بین نقش بانوان بسیار موثر است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تلاش‌ ما برای ایجاد کارآفرینی اجتماعی است، افزود: در حال حاضر طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و طرح پیشگیری از خودکشی در دختران مقطع متوسطه در سطح استان در حال انجام است که در این طرح تعداد ۶۰ هزار دانش آموز مورد آموزش قرار می‌گیرند.

مدیرکل امور بانوان استانداری خراسان جنوبی نیز در این مراسم بر رعایت اقتصاد مقاومتی و مدیریت مصرف در زندگی توسط بانوان تاکید و گفت: باید با حداقل ها کنار بیاییم و عبور از این برهه تاریخ‌ ساز نیاز به توانمندی بانوان دارد.

نفیسه نخعی افزود: بانوان باید از تجمل گرایی خودداری کنند و زندگی ساده و ساده زیستی را به فرزندانشان بیاموزند.

امام جمعه فردوس نیزبا بیان اینکه زنان جامعه اسلامی پوینده و بالنده هستند افزود: بر اساس فرموده پیامبر زنان در صورتی که فقط واجبات دین را انجام دهند زودتر از مردان وارد بهشت می شوند.

حجت الاسلام محمد رضا بایایی تصریح کرد: زنان شهرستان فردوس به عنوان شهر حجاب و عفاف مایه افتخار، متدین و محجوب هستند که در تمام صحنه ها مردان را همراهی می کنند.

فرماندار فردوس نیز الگوی زن مسلمان را فاطمه زهرا (س) دانست و تاکید کرد: لقب ام ابیها که پیامبر به فاطمه زهرا دادند دارای معنای وسیع و نشان از جایگاه ویژه این بانوی اسلام دارد.

حسن میرزایی با اشاره به ارتقاء نقش زنان پس از انقلاب اسلامی در تمام صحنه ها گفت: در دفاع مقدس، انتخابات و تمام عرصه های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی زنان دوشا دوش مردان حرکت کرده اند و در مراحل بحرانی نقش موثری داشته اند.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی کشور نیز زنان به عنوان بزرگترین گروه اجتماعی در بحث اقتصادی مقاومتی می توانند نقش سازنده خویش را ایفا و تصویر متفاوتی از زن ایران برای جهانیان ترسیم کنند.

در این مراسم از بانوان فعال شهرستان فردوس در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و هنری تجلیل شد.

همچنین نمایشگاهی از توانمندی های بانوان شهرستان فردوس در رشته های مختلف هنری و صنایع دستی برپا شده بود.