تعمیق روابط کشورهای مستقل در معادلات جهانی نقش آفرین است

به گزارش خبرگزاری مهر ، پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور بعدازظهر امروز در دیدار"رائول دلانونزرامیرز" وزیر تجارت خارجی کوبا به بیداری ملت های آمریکای لاتین وایستادگی آنها در برابر ظلم استعمار اشاره کرد و گفت: کشور کوبا از پرچمداران این بیداری در آمریکا لاتین است و روز به روز بر تعداد مدافعان این حرکت و مقاومت در برابر نظام سلطه در جهان افزوده می شود .



وی افزود:‌ این مساله اهمیت گسترش هر چه بیشتر روابط کشورهای مستقل جهان بویژه در مجامع بین المللی را دو چندان می کند.

داوودی روابط اقتصادی و تجاری ایران و کوبا را در راستای تقویت هر چه بیشتر روابط راهبردی دو کشور، بسیار مهم دانست و گفت: برای بهتر شدن روابط اقتصادی دو کشور، کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی در وزارت صنایع و معادن تشکیل شده است .

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تجربه و توان بالای مهندسان ایران در بخش های مختلف از جمله بخش صنعتی افزود: مسئولان دو کشور باید زمینه اجرای توافقات بعمل آمده را هر چه سریعتر فراهم کنند و در این خصوص جمهوری اسلامی ایران آماده است با اعزام مهندسان ایران، در طرح مشترک و بخش صنایع کوبا همکاری کرده و به پیشرفت و توسعه این کشور کمک کند.

رائول دلانونزرامیرز وزیر تجارت خارجی کوبا نیز با مثبت ارزیابی کردن سفر خود به ایران گفت: گسترش هر چه بیشتر روابط با تهران از اهمیت زیادی برای هاوانا برخوردار است و با توجه به پیشرفت های چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف از جمله بخش صنعتی، هاوانا خواهان استفاده از این تجربیات در جهت توسعه و تعمیق روابط با ایران است.

وزیر تجارت کوبا با اشاره به توافقات بعمل آمده در این سفر و شرکت در همایش فرصت های تجاری و اقتصادی ایران و آمریکای لاتین گفت: بیشتر کشورهای آمریکای لاتین خواهان گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران هستند وتشکیل این همایش، فرصت مناسبی برای آشنایی این کشور ها با امکانات جمهوری اسلامی ایران بود که قطعا در افزایش سطح روابط دو جانبه تحول جدی بوجود خواهد آورد.