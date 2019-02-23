به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین روز مسابقات تیراندازی جام جهانی، ملی پوشان کشورمان در رشته تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت آقایان با ترکیب، امیر محمد نکونام و مهیار صداقت به مصاف حریفان جهانی خود خواهند رفت.

همچنین در رشته تفنگ بادی بانوان، تیراندازان کشورمان با ترکیب، الهه احمدی، نجمه خدمتی و آرمینا صادقیان پا به جوخه آتش می‌گذارند. در این رشته حسنا توتون چی در mqs (ذخیره ) قرار دارد.

در ادامه نیز با برگزاری رشته تپانچه ۲۵ متر بانوان در مرحله دقت، هانیه رستیمان و گلنوش سبقت الهی در برابر حریفان قدرت نمایی خواهند کرد.

رقابتهای تیراندازی جام جهانی هند و کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو از ۱ تا ۹ اسفندماه با حضور ۴۹۵ ورزشکار از ۵۸ کشور جهان در شهر دهلی نو هندوستان برگزار می‌شود.

* سمیه موسوی