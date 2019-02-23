  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۰۸

آغاز مسابقات تیراندازی جام جهانی در هند/ ۸ ملی‌پوش ایران در خط

آغاز مسابقات تیراندازی جام جهانی در هند/ ۸ ملی‌پوش ایران در خط

در اولین روز رقابتهای تیراندازی جام جهانی در هند، ۸ ملی پوش کشورمان به مصاف حریفان خود می روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین روز مسابقات تیراندازی جام جهانی، ملی پوشان کشورمان در رشته تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت آقایان با ترکیب، امیر محمد نکونام و مهیار صداقت به مصاف حریفان جهانی خود خواهند رفت.

همچنین در رشته تفنگ بادی بانوان، تیراندازان کشورمان با ترکیب، الهه احمدی، نجمه خدمتی و آرمینا صادقیان پا به جوخه آتش می‌گذارند. در این رشته حسنا توتون چی در mqs (ذخیره ) قرار دارد.

در ادامه نیز با برگزاری رشته تپانچه ۲۵ متر بانوان در مرحله دقت، هانیه رستیمان و گلنوش سبقت الهی در برابر حریفان قدرت نمایی خواهند کرد.

رقابتهای تیراندازی جام جهانی هند و کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو از ۱ تا ۹ اسفندماه با حضور ۴۹۵ ورزشکار از ۵۸ کشور جهان در شهر دهلی نو هندوستان برگزار می‌شود.

* سمیه موسوی

کد مطلب 4549601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها