به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه سرآمدان فناوری و صنعت در جمع خبرنگاران، پیرامون برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: این که ما شاهدیم جوانان با باور ما می توانیم و نشاط، با وجود همه فشارهای روانی و اقتصادی حرکت می کنند و دستاوردهای حیرت آوری را تولید کرده‌اند، غرور آفرین است.

صالحی با اشاره به اینکه برخی از محصولاتی که در این نمایشگاه به نمایش در آمده‌اند منحصر به فرد است گفت: جوانان ما در صنعت هسته ای ۴ سال کار کردند تا توانستند ماده گرانقیمتی تحت عنوان اکسیژن ۱۸ را تولید کنند.

وی بیان کرد: این محصول می‌تواند برای کشور ارز آوری داشته باشد و ایران را در یک ماده استراتژیک خود کفا کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: ما آینده کشور را در چنین نمایشگاه‌هایی می‌بینیم نه در رسانه‌ها و تبلیغات دشمنان و اینجا است که آینده کشور را می‌سازد.

صالحی در خصوص تعلل اروپا در اجرای تعهدات برجامی خود و احتمال خروج ایران از برجام تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری خیلی واضح موضع جمهوری اسلامی ایران را بیان کردند، ما اقدامات آنها را رصد می‌کنیم. تصمیمات ما حساب شده است و بر اساس احساسات تصمیم نمی‌گیریم.

وی با بیان اینکه هیئت نظارت بر اجرای برجام و مقام معظم رهبری اگر به این نتیجه برسند که حضور ما در برجام دیگر مفید نیست دستورات لازم را صادر خواهند کرد، گفت: ما لحظه‌ای تصمیم نمی‌گیریم بلکه بر اساس حقایق و رصد دقیق تحولات تصمیمات لازم را اتخاذ خواهیم کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی در پایان در خصوص تمدید تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران از سوی FATF خاطرنشان کرد: این نشان می‌دهد که طرف مقابل نمی‌خواهد شرایط را به جایی برساند که احساس بن بست شود. متقابلا این موضوع هم در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد و ما هر آنچه را به نفع منافع ملی باشد تصمیم خواهیم گرفت.