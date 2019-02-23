  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۴ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۵۹

صالحی در جمع خبرنگاران:

«اکسیژن ۱۸» برای کشور ارزآوری دارد/ احساسی تصمیم نمی‌گیریم

«اکسیژن ۱۸» برای کشور ارزآوری دارد/ احساسی تصمیم نمی‌گیریم

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه جوانان ما در صنعت هسته‌ای ۴ سال کار کردند تا توانستند ماده گران‌قیمتی تحت عنوان اکسیژن ۱۸ را تولید کنند، گفت: این محصول برای کشور ارز آوری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه سرآمدان فناوری و صنعت در جمع خبرنگاران، پیرامون برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: این که ما شاهدیم جوانان با باور ما می توانیم و نشاط، با وجود همه فشارهای روانی و اقتصادی حرکت می کنند و دستاوردهای حیرت آوری را تولید کرده‌اند، غرور آفرین است.

صالحی با اشاره به اینکه برخی از محصولاتی که در این نمایشگاه به نمایش در آمده‌اند منحصر به فرد است گفت: جوانان ما در صنعت هسته ای ۴ سال کار کردند تا توانستند ماده گرانقیمتی تحت عنوان اکسیژن ۱۸ را تولید کنند.

وی بیان کرد: این محصول می‌تواند برای کشور ارز آوری داشته باشد و ایران را در یک ماده استراتژیک خود کفا کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: ما آینده کشور را در چنین نمایشگاه‌هایی می‌بینیم نه در رسانه‌ها و تبلیغات دشمنان و اینجا است که آینده کشور را می‌سازد.

صالحی در خصوص تعلل اروپا در اجرای تعهدات برجامی خود و احتمال خروج ایران از برجام تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری خیلی واضح موضع جمهوری اسلامی ایران را بیان کردند، ما اقدامات آنها را رصد می‌کنیم. تصمیمات ما حساب شده است و بر اساس احساسات تصمیم نمی‌گیریم.

وی با بیان اینکه هیئت نظارت بر اجرای برجام و مقام معظم رهبری اگر به این نتیجه برسند که حضور ما در برجام دیگر مفید نیست دستورات لازم را صادر خواهند کرد، گفت: ما لحظه‌ای تصمیم نمی‌گیریم بلکه بر اساس حقایق و رصد دقیق تحولات تصمیمات لازم را اتخاذ خواهیم کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی در پایان در خصوص تمدید تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران از سوی FATF خاطرنشان کرد: این نشان می‌دهد که طرف مقابل نمی‌خواهد شرایط را به جایی برساند که احساس بن بست شود. متقابلا این موضوع هم در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد و ما هر آنچه را به نفع منافع ملی باشد تصمیم خواهیم گرفت.

کد مطلب 4549609
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمـّ؁د IR ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      اینکه به کوتاهی ها و تقصیرات خودشون هیچ اشاره ای نمی کنن و مدام سعی می کنن بار شکست برجام و خسارتی رو که به کشور زدن به دیگران حواله بدن باعث تاسف هست
    • محمـّ؁د IR ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      عجله، بی دقتی و اعتماد ساده لوحانه ی شما به دشمن (اروپا و آمریکا) چه ربطی به رهبری داره؟ خجالت بکشید!
    • محمـّ؁د IR ۱۱:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      متن برجام رو رهبری تنظیم کرده یا شما؟ چرا اشتباهات خودتون رو قبول نمی کنید و سعی می کنید تقصیرها رو بندازید به گردن دیگران؟!
    • کارمند ساده IR ۱۵:۱۳ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      پول این فناوری های که می گویید از جمله اکسیژن 18 که به رفاه طبقه متوسط مربوط می شود ؛ کی شامل کارمندان و کارگران ساده و کسبه و کشاورزان خرد است ؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها