توان نظامی ناتو در افغانستان افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، لنت روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در کابل تاکید کرد: با اعزام یک هزار و 400 نیروی تازه نفس انگلیسی، شش فروند هواپیمای اکتشافی تورنادو آلمانی، سربازان تازه نفس نیروی هوایی فرانسه و همچنین اعزام تعدادی سربازان ترکی و لهستانی توان و قدرت نظامی ناتو در افغانستان تقویت خواهد شد.

وزیر دفاع انگلیس عصر روز دوشنبه در مجلس عوام این کشور اعلام کرد: یک هزار و 400 نیروی جدید به همراه تجهیزات جنگی پیشرفته در فصل بهار به افغانستان اعزام می شوند.

سخنگوی ناتو در ادامه خاطرنشان کرد: لیتوانی نیز نیروهای تازه نفس بیشتری به افغانستان اعزام می کند که در امر تقویت توان نظامی ناتو موثر خواهد بود.

در حال حاضر، شمار نیروهای ناتو در افغانستان که تحت فرماندهی آمریکا قرار دارند به بیش از ‪ ۳۵‬هزار نفر می رسد. آمریکا نیز با ‪ ۱۴‬هزار سرباز در راس و کشورهای سوئیس، ایسلند و اتریش هم کمترین نیرو را در افغانستان دارند.

"دس براون" وزیر دفاع انگلیس همچنین در جمع نمایندگان مجلس عوام انگلیس اعلام کرده است : نظامیان انگلیسی که قرار است در بهار به افغانستان اعزام شوند، به همراه زره پوش های نظامی، توپخانه، بالگرد و سایر تجهیزات مدرن نظامی به این کشور وارد خواهند شد.

نیروهای 37 کشور جهان در حال حاضر در افغانستان حضور دارند که 26 کشور آن از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به شمار می روند.