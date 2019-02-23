مسعود تابش در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص آخرین وضعیت باشگاه سپاهان اصفهان گفت: اگر تنها به تیمداری در حوزه فوتبال معطوف می شدیم موفقیت‌های چشمگیر بیشتری نسبت به گذشته هم داشتیم. به هر حال باشگاه سپاهان بیش از ۷۰ تیم ورزشی دارد. در اکثر رشته ها هم قهرمان شده است. همین چند روز پیش به تمامی قهرمانی ها در رده های مختلف هندبال مردان رسیدیم. افتخار بزرگی که نصیب مردم اصفهان می شود تا لذت ورزش را ببرند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در ادامه افزود: ورزش بانوان هم همیشه برایمان مهم بوده است. خواسته ایم همواره به این حوزه ورود کنیم تا نتایج خوبی هم بگیریم. از عملکرد کلی تیم هایمان با توجه به نتایجی که می گیرند واقعا راضی هستیم. امیدوارم در فشارهای فعلی اقتصادی که در جامعه وجود دارد همین موضوع باعث شود تا بتوانیم راه را با قدرت ادامه دهیم.

تابش درباره حضور احتمالی این باشگاه در حوزه فوتسال نیز اذعان داشت: اگر ساختارش ایجاد شود تمایل داریم به ورزش کشور کمک کنیم. سپاهان سعی دارد حضور خودش را در این عرصه ها پررنگ نگه دارد. اتفاقی که در والیبال هم رخ داده است و ما امیدوار هستیم بتوانیم به سوپرلیگ والیبال راه پیدا کنیم.

وی درباره نتایج تیم فوتبال سپاهان در رقابت های فصل جاری لیگ برتر تصریح کرد: خوشبختانه در صدر جدول هستیم. مهم ترین موضوع پیشرفتی است که تیم از لحاظ نتیجه گیری و فنی داشته است. تمام ارکان تیم منسجم هستند تا باز هم بتوانیم افتخاری به افتخارات فوتبالی سپاهان اضافه کنیم.

تابش در پاسخ به این سوال که آیا به برنامه ریزی سازمان لیگ اعتراض دارد تصریح کرد: یک بار بیانیه دادیم شصت بار حرف شنیدیم. آقایان شصت بار بیانیه نوشتند و خواندیم. شما بازی های سپاهان و سایر تیم های لیگ را ببینید متوجه می شوید هربار در برگزاری بازی ها وقفه ای ایجاد شده است ضرر کرده ایم. در شروع بازی های نیم فصل دوم هم بسیاری از بزرگان داوری اذعان داشتند که در حق سپاهان اجحاف شده است. اما یک کلمه هم حرف نزدیم تا ما را محکوم نکنند و حرف های بی ربط نشنویم. هربار بازی ها متوقف می شود ضرر می کنیم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان ادامه داد: می خواهیم دیگر در رسانه ها کمتر حاضر شویم و صحبت هایمان را به گوش مسئولان مربوطه برسانیم. چرا سازمان لیگ باید بازی ها را به شکل عادلانه برگزار نکند. الان دیدار مهمی که با ذوب آهن داشتیم به تعویق افتاد. بازی با پرسپولیس در جام حذفی را نیز می خواهند پس از پایان فصل برگزار کنند. کار درستی نیست. چونکه پس از پایان فصل مشخص نیست سپاهان در چه فرمی قرار می گیرد. بازی هایی که کشدار شود می تواند برای هر تیم حرفه ای آسیب ایجاد کند. سلامتی بازیکن مهم است. سلامت فوتبالی اهمیت دارد. باید به این موضوع رسیدگی شود و آن را پیگیریم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر عدم حضور امیر قلعه نویی در نشست های خبری گفت: اجازه دهید آقای قلعه نویی خودش دراین باره صجبت کند اما خودم فکر می کنم به زودی ایشان به نشست های خبری بازگردد.