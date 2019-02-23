دیدار وزرای دفاع ترکیه و آمریکا با موضوع کردهای سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه در سفر به آمریکا با «پاتریک شاناهان» سرپرست وزارت دفاع این کشور دیدار کرد.

در بیانیه‌ای که وزارت دفاع ترکیه در همین راستا منتشر کرد، موضوع رایزنی دوجانبه که در ساختمان پنتاگون صورت گرفت؛ دغدغه آنکارا از بابت حمایت واشنگتن از کردهای سوری، عنوان شده است.

همکاری دوجانبه و مبارزه با داعش نیز از دیگر موضوعات مورد بحث است.

این درحالی است که طرفین مدعی تعهد به حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی سوریه نیز شده‌اند.

گفتنی است آنکارا به یگان‌های کردی ویژه خلق سوریه به چشم یک گروه تروریستی که زیرشاخه‌ای از پ ک ک است نگاه می‌کند و هر از گاهی، تهدید می‌کند که برای دفع آنها، عملیاتی را در شرق فرات آغاز خواهد کرد.

آکار همچنین تاکید کرد که نباید حین خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، هیچ خلاء قدرتی در این کشور حس شود.

وی از موافقت آمریکا برای پرهیز از هرگونه تاخیر در اجرای نقشه راه منبج و به ثمر رساندن آن نیز خبر داد.

به گفته آکار، ترکیه موضوع استرداد فتح‎الله گولن رهبر اپوزیسیون ترکیه را نیز مطرح و تاکید کرده که موضوع را از نزدیک پیگیری می‎کند.