ادعای جدید «پمپئو» در مورد هدف تحریم های آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وزارت خارجه آمریکا، «مایک پمپئو» در پاسخ به پرسشی در خصوص تاثیر تحریم های این کشور بر مردم عادی ایران گفت: واشنگتن تلاش می‌کند مقامات جمهوری اسلامی و سازمان‌های ناقض حقوق بشر در ایران را به گونه‌ای تحریم کند که به مردم عادی صدمه‌ای نرسد.

پمپئو در ادامه سخنان خود مدعی شد که «آمریکا می‌خواهد تحریم ها به گونه‌ای اعمال شود که به مردم عادی ایران صدمه‌ای نرسد، بلکه صرفا آن فعالان بد و مقامات جمهوری اسلامی را مجازات کند که ایران را در طول چهل سال پس از انقلاب به مسیر شکست کشانده‌اند».

به گزارش مهر، آمریکا در یک سال اخیر پروژه ایجاد اختلاف در ایران را به شکل جدی تری دنبال می کند و با راه اندازی بخش فارسی در توئیتر به صورت مرتب پیام هایی را در آن منتشر می کند که هدف اصلی این پیام های ایجاد اختلاف میان مردم و مقامات جمهوری اسلامی ایران است.