سد کمال صالح اراک سرریز شد/ افزایش حجم آب سد به ۹۵میلیون مترمکعب

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله آمره ای اظهار داشت: حجم بارشی مطلوب در سال آبی جاری باعث شد تا بیش از ۹۵ میلیون مترمکعب آب پشت سد ۱۱۰ میلیون مترمکعبی کمال صالح اراک ذخیره شده و این سد سرریز شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی افزود: هم اکنون در هر ثانیه ۱۰ متر مکعب آب از سد کمال صالح سرریز می کند و پیش بینی می شود تا فصل بهار سال آینده میزان آن بیشتر شود.

وی بیان کرد: حجم بارش های این استان در فصل زراعی جاری از مهرماه امسال تاکنون بیش از ۲۵۰ میلیمتر است که نسبت به آمار بلندمدت ۳۰ ساله استان بیش از ۶۴ درصد رشد داشته است‌.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی خاطرنشان ساخت: سد ساوه نیز در حال حاضر با حجم بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب و ورودی سه متر مکعب، با بارش های اخیر تغذیه مناسبی داشته است.