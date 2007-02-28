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۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۰۶

تقدیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها از صدا و سیما

تقدیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها از صدا و سیما

معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها از رسانه ملی به خاطر تولید و پخش مجموعه تلویزیونی "جابر بن حیان" تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه حجت الاسلام داود رنجبران به رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به جایگاه شخصیت جابر بن حیان به عنوان یکی از مفاخر جهان اسلام و شاگرد حضرت امام جعفر صادق (ع)، از اهتمام رسانه ملی در معرفی این دانشمند ارزشمند و بزرگ مسلمان تقدیر شده است.

در ادامه این نامه ضمن تقدیر و تشکر از دست اندرکاران مجموعه تلویزیونی "جابر بن حیان" اظهار امیدواری شده تداوم تلاش درخور صدا و سیما برای تولید اینگونه آثار ارزشمند موجب معرفی سایر چهره های علمی و دینی جهان اسلام شود.

معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها مجموعه تلویزیونی "جابر بن حیان" را برگی زرین از تلالو هنر فاخر اسلامی در رسانه ملی ذکر کرده و افزوده است: "گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری زمینه ساز احیاء معارف والای اسلامی است که با بهره گیری از ابزارهای نوین رسانه ای امکانپذیر است."

کد مطلب 454962

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