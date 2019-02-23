رونمایی از نخستین نرم افزارتخصصی تحت وب توسط سپیدز

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این مراسم اول اسفندماه سال ۱۳۹۷ در مرکز همایش‌های برج میلاد باهدف تجلیل از بزرگان صنعت رستوران و گردهمایی فعالان این صنعت برنامه‌ریزی و اجرا گردید. این مراسم با حضور برندهای برتر این حوزه از ساعت ۸:۳۰ روز چهارشنبه آغاز و تا ساعت ۱۷ با برگزاری برنامه‌های متنوع، ادامه داشت.

در این مراسم شرکت نرم‌افزاری سپیدز، به‌عنوان شرکتی پیشرو و باسابقه در حوزه تولید نرم‌افزارهای مدیریت رستوران ایران، از جدیدترین ورژن نرم‌افزاری خود یعنی نرم‌افزار تحت وب سپیدز رونمایی کرد.

همایون زارعی مدیرعامل شرکت نرم‌افزاری سپیدز در این مراسم از امکانات قدرتمند این نرم‌افزار در مدیریت رستوران‌ها صحبت کرد. آنچه حائز اهمیت است، به‌کارگیری جدیدترین تکنولوژی‌های موجود، در تولید نرم‌افزار تحت وب سپیدز بوده است که باعث شده این محصول از تمامی محصولات موجود متمایز شود؛ ظاهر گرافیکی بسیار جذاب، رابط کاربری آسان، تنوع گزارش‌های کاربردی برای مدیران، تحلیل‌های بسیار مفید و رفع بسیاری از محدودیت‌هایی که تاکنون مدیران رستوران در استفاده از یک نرم‌افزار مدیریت فروش با آن مواجه بوده‌اند، ازجمله نقاط تمایز این محصول است.

ویژگی‌های بهینه نرم افزار تحت وب سپیدز

نرم‌افزار مدیریت رستوران تحت وب سپیدز قابلیت کاربرد در تمامی اصناف مرتبط با غذا را دارا است. از ویژگی‌های برتر نرم‌افزار تحت وب سپیدز به عنوان یک نرم افزار حسابداری رستوران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

* سرعت و امنیت بالا

* سادگی در اجرا

* کمترین نیاز سخت‌افزاری

* ظاهری زیبا

* قابلیت اجرا در سیستم‌های عامل مختلف

* قابلیت به‌روزرسانی

* رفع محدودیت‌ها

* قابلیت پشتیبانی از زبان‌های مختلف

درمجموع تمامی این امکانات، یک ارزش ویژه برای کاربران به ارمغان خواهد داشت و آن‌هم کسب درآمد، کارایی و بهره‌وری بیشتر به کمک نرم‌افزار تحت وب سپیدز اس.

درباره شرکت نرم افزار سپیدز

شرکت سپیدز در سال ۱۳۷۸ فعالیت نرم‌افزاری خود را آغاز کرد، با توجه به نبود یک سیستم نرم‌افزاری قدرتمند در صنعت رستوران‌داری، مأموریت سپیدز ارائه یک راهکار برای این حوزه بود که در سال ۱۳۷۹ نرم‌افزار رستوران با نام سپیدز وارد بازار شد.

هم‌اکنون شرکت نرم‌افزاری سپیدز با ارائه راهکارهای نوین نرم‌افزاری، توانسته است ۵۱ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده و سودمندترین ابزارهای مدیریتی را در اختیار مدیران رستوران قرار دهد. اطلاعات بیشتر در مورد سیستم نرم‌افزاری سپیدز را می‌توانید از آدرس اینترنتی www.sepidz.com کسب کنید.

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