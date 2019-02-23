فراخوان جشنواره ملی کرامت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان جشنواره ملی کرامت در ۶ محور خانواده، بانوان، کارآفرینی، تربیت و آموزش، بهداشت و سلامت، و اطعام و معیشت در دو قالب تجربههای موفق و ایده با هدف احیای نهضت خدمترسانی به محرومین اعلام شد. خیرین، تشکلها و گروههای جهادی می توانند پس از مطالعه دقیق متن فراخوان آثار خود را به آدرس https://fest.bkr.ir ارسال کنند.
در متن این فراخوان آمده است:
این جشنواره با هدف الحاق بنیاد کرامت امام رضا(ع) با مجموعههای مردمی خدمترسان برگزار میشود تا با شناسایی و جمعآوری تجارب موفق و ایدههای نو، ضمن تشویق و حمایت از ایشان، اقدام لازم برای ایجاد شبکه فعالان صورت پذیرد.
موضوعات جشنواره:
خانواده
بانوان
کارآفرینی
تربیت و آموزش
بهداشت و سلامت
اطعام و معیشت
خانواده: تسهیل در امر ازدواج، توانمندسازی خانوادهها با ارائه خدمات مشاوره، و آموزش
بانوان: نقش زنان در توانمندسازی خانواده با محوریت کارآفرینی بانوان، سلامت و آموزش
کارآفرینی: راهاندازی کسب و کار با رویکرد صنایع خُرد و مشاغل خانگی
تربیت و آموزش: عدالت آموزشی، هدایت تحصیلی دانشآموزان مناطق محروم به سمت رشتهها و مشاغل کاربردی، پرورش انسان دغدغهمند در خدمت به محرومین
بهداشت و سلامت: پیشگیری و درمان در زمینه سلامت روان و جسم
اطعام و معیشت: تأمین نیازهای ضروری قشر محروم همچون خوراک، پوشاک و وسایل منزل
قالبهای ارائه آثار:
در ۲ قالب تجربههای موفق، و ایده
بخش تجربههای موفق:
تمامی تشکلهای مردمی(خیریهها، گروههای جهادی، سازمانهای مردمنهاد و...) که اقدام به شرکت در جشنواره میکنند، باید ضمن پُرکردن فرم ثبتنام در سایت جشنواره، «ویدئوی معرف» را که به صورت «سلفی» است، در سایت جشنواره بارگذاری نمایند.
«ویدئوی معرف» شامل معرفی تشکل(نام و نامخانوادگی نماینده تشکل، نام تشکل، محل استقرار تشکل، سال شروع فعالیت، حوزه فعالیت)، موضوع مورد نظر برای انتقال تجربه از بین موضوعات ششگانه جشنواره، منطقه اجرای تجربه خدمترسانی و شرح کامل تجربه موفق میباشد.
تمامی اشخاصی که به صورت حقیقی اقدام به شرکت در جشنواره میکنند، باید ضمن پُرکردن فرم ثبتنام در سایت جشنواره، «ویدئوی معرف» را که به صورت «سلفی» است، در سایت جشنواره بارگذاری نمایند.
«ویدئوی معرف» شامل معرفی شخص(نام و نامخانوادگی، سن، تحصیلات، منطقه محل سکونت)، موضوع مورد نظر برای انتقال تجربه از بین موضوعات ششگانه جشنواره، منطقه اجرای تجربه خدمترسانی و شرح کامل تجربه موفق میباشد.
بخش ایده:
تمامی تشکلهای مردمی(خیریهها، گروههای جهادی، سازمانهای مردمنهاد و...) که اقدام به شرکت در جشنواره میکنند، باید ضمن پُرکردن فرم ثبتنام در سایت جشنواره، «ویدئوی معرف» را که به صورت «سلفی» است، در سایت جشنواره بارگذاری نمایند.
«ویدئوی معرف» شامل معرفی تشکل(نام و نامخانوادگی نماینده تشکل، نام تشکل، محل استقرار تشکل، سال شروع فعالیت، حوزه فعالیت)، موضوع مورد نظر برای پیشنهاد ایده از بین موضوعات ششگانه جشنواره، منطقه مورد نظر برای اجرای ایده و شرح کامل ایده پیشنهادی میباشد.
تمامی اشخاصی که به صورت حقیقی اقدام به شرکت در جشنواره میکنند، باید ضمن پُرکردن فرم ثبتنام در سایت جشنواره، «ویدئوی معرف» را که به صورت «سلفی» است، در سایت جشنواره بارگذاری نمایند.
«ویدئوی معرف» شامل معرفی شخص(نام و نامخانوادگی، سن، تحصیلات، منطقه محل سکونت)، موضوع مورد نظر برای پیشنهاد ایده از بین موضوعات ششگانه جشنواره، منطقه مورد نظر برای اجرای ایده و شرح کامل ایده پیشنهادی میباشد.
گفتنی است پایان مهلت ارسال آثار مورخ ۹۸.۲.۲۰ است و علاقهمندان میتوانند برای شرکت در جشنواره آثار خود را از طریق سایت جشنواره به دبیرخانه ارسال کنند.
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