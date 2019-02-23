به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بهزیستی، محمد محمدی قیداری، بابیان اینکه علت بسیاری از معلولیت‌ها ژنتیکی اسـت، گفت: عامل ۵۰ درصد معلولیت‌های مختلف ازجمله نابینایی‌ها، ناشنوایی ها و موارد عقب‌ماندگی ذهنی شدید به دلیل اختلالات ژنتیک است.

وی اظهار کرد: برای کاهش این آمارها، غربالگری ژنتیک پیش از ازدواج اجباری است و با شناسایی موارد پرخطر، ارجاع به مراکز ژنتیک برای بررسی و تشخیص نوع بیماری ژنتیکی و اقدامات لازم جهت پیشگیری بیماری در نسل بعدی انجام می شود.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان بابیان اینکه از ابتدای سال جاری هزارو ۱۳۲نفر در مراکز ژنتیک پذیرش‌شده‌اند، افزود: هزینه ھای مشاوره ژنتیک برای خانواده ھای دارای فرزند معلول و تحت پوشش بهزیستی رایگان است.

محمدی قیداری گفت: ازدواج فامیلی، سابقه مشکلات ژنتیکی، نقایص مادرزادی، اختلالات کروموزومی، بیماری ھای ارثی در خانواده، سقط‌جنین ھای مکرر، داشتن فرزند با مشکلات مادرزادی و یا عقب‌ماندگی ذهنی از مواردی است که نیاز به مشاورزه ژنتیک دارند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: ۲۰ هزار و ۲۴۰ معلول در استان زنجان از طریق سامانه ثبت اطلاعات معلولان و طرح cbr روستایی(توان‌بخشی مبتنی بر جامعه) شناسایی‌ شده‌اند.