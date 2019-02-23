کشف محموله ۵۰ تنی کود شیمیایی قاچاق توسط مرزبانان دشت آزادگان

سردار عبدالله نظرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته مأموران هنگ مرزی دشت آزادگان در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حین کنترل خودروهای باری در بارانداز پایانه مرزی چذابه دو دستگاه کامیون باری حامل کالای قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این کامیون ۵۰ تن کود شیمیایی که بدون اظهارنامه گمرکی قاچاق و با هدف خروج از کشور بارگیری شده بود را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی خوزستان تصریح کرد: قاچاقچیان سعی داشتند این محموله قاچاق را در کامیون های عراقی جاساز کنند که با هوشیاری مرزبانان ما از دست یابی به هدف شومشان بازماندند.

سردار نظرپور با اشاره دستگیری چهار متهم در این رابطه اضافه کرد: کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را بیش از یک میلیارد ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده اولیه به همراه متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.

فرمانده مرزبانی خوزستان در پایان با بیان اینکه عملکرد قاچاقچیان مغایر با اقتصاد مقاومتی بوده و سلامت جامعه و اقتصاد داخلی را مورد هدف قرار می دهد، عنوان کرد: تلاش مرزبانان برای مبارزه با اخلال گران اقتصادی با قوت ادامه دارد.