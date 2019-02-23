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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۳۹

برای دیدار با ترامپ؛

«اون» چند روز دیگر عازم ویتنام می‎شود

«اون» چند روز دیگر عازم ویتنام می‎شود

طبق گزارش های رسانه ای، رهبر کره شمالی طی روزهای آتی سفر خود به ویتنام را در راستای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا، آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه ویتنام اعلام کرد که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی طی چند روز آینده عازم هانوی پایتخت ویتنام خواهد شد تا برای دومین بار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند.

این سفر به دعوت «نگویان پو ترانگ» (Nguyen Phu Trong) رئیس جمهوری ویتنام و دبیرکل حزب کمونسیت این کشور انجام می‌شود.

پیشتر نیز جزئیاتی درباره سفر اون منتشر شده بود مبنی بر اینکه وی با قطار در یک بازه زمانی ۲ روزه، از چین عبور کرده و با توقف در مرز ویتنام، بقیه مسیر را تا هانوی با اتومبیل طی خواهد کرد.

دیدار ترامپ و اون طی روزهای ۲۷ و ۲۸ فوریه (۸ و ۹ اسفند) با موضوع خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره انجام خواهد شد.

 دیدار نخست آنها در ژانویه ۲۰۱۸ در سنگاپور انجام شد.

کد مطلب 4549680
مریم خرمایی

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