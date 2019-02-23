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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

تندیس و ۵ سردیس دانشگاه خوارزمی رونمایی شد

تندیس و ۵ سردیس دانشگاه خوارزمی رونمایی شد

با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر علوم از تندیس خوارزمی و ۵ سردیس چهره های تاریخی دانشگاه به همراه تمبر، کتاب تاریخی و فیلم تاریخی صدمین سال تاسیس دانشگاه خوارزمی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن یکصدسالگی دانشگاه خوارزمی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و جمعی از چهره های ماندگار در دانشگاه خوارزمی در حال برگزاری است. در این مراسم از تندیس خوارزمی و ۵ سردیس چهره های تاریخی دانشگاه به نام عبدالعظیم و عبدالکریم قریب گرکانی، پروین اعتصامی، شهید رجایی و غلامحسین مصاحب رونمایی شد.

همچنین از سرود دانشگاه خوارزمی که توسط استاد بهادر باقری از اساتید دانشگاه خوارزمی سروده شده بود و استاد پیروز ارجمند برای آن آهنگسازی کرده بود رونمایی شد.

در ادامه از تمبر دانشگاه خوارزمی، کتاب تاریخی دانشگاه و فیلم تاریخی یکصدمین سال تاسیس دانشگاه خوارزمی رونمایی شد.

همچنین از چهره های ماندگار دانشگاه تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 4549689
زهرا سیفی

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