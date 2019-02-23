تندیس و ۵ سردیس دانشگاه خوارزمی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن یکصدسالگی دانشگاه خوارزمی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و جمعی از چهره های ماندگار در دانشگاه خوارزمی در حال برگزاری است. در این مراسم از تندیس خوارزمی و ۵ سردیس چهره های تاریخی دانشگاه به نام عبدالعظیم و عبدالکریم قریب گرکانی، پروین اعتصامی، شهید رجایی و غلامحسین مصاحب رونمایی شد.

همچنین از سرود دانشگاه خوارزمی که توسط استاد بهادر باقری از اساتید دانشگاه خوارزمی سروده شده بود و استاد پیروز ارجمند برای آن آهنگسازی کرده بود رونمایی شد.

در ادامه از تمبر دانشگاه خوارزمی، کتاب تاریخی دانشگاه و فیلم تاریخی یکصدمین سال تاسیس دانشگاه خوارزمی رونمایی شد.

همچنین از چهره های ماندگار دانشگاه تجلیل به عمل آمد.