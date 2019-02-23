بیمارستان ۲۵۲ تختخوابی آیت الله خویی هفته سلامت افتتاح می شود

جواد آقازاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این بیمارستان بعد از سالهای تاخیر در روند احداث دهه فجر امسال قرار بود افتتاح شود افزود: بیمارستان آیت‌الله خویی به علت مشکلات مالی اردیبهشت سال آینده همزمان با هفته سلامت افتتاح می شود.

وی ادامه داد: از زمان احداث این پروژه نزدیک ۲۵ سال می گذرد ولی این طرح از سال ۹۱ با ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی تحویل دانشگاه علوم پزشکی شد و این دانشگاه از زمان تحویل تاکنون تمام تلاش ها را برای اتمام این طرح بکار بست و هم اکنون بیمارستان با بیش از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی روزهای پایانی برای افتتاح را طی می کند.

آقازاده با تاکید بر اینکه هم اکنون مراکز درمانی و بیمارستانهای موجود جوابگوی نیاز مردم شمال استان بخصوص خوی نیست عنوان کرد: بیمارستان آیت‌الله خویی در صورت اتمام جوابگوی نیازهای درمانی نه تنها شمال استان بوده بلکه بخشی از خدمات پزشکی در سطح استانی و منطقه نیز ارائه خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی اظهارداشت: این بیمارستان دارای۲۰ بخش اصلی حوزه درمان، شامل بخش‌های تخصصی جراحی مغز و اعصاب، قلب و عروق، کلیه و مجاری ادرار، غدد داخلی، امراض عفونی، خون، ارتوپدی، سوانح و سوختگی، چشم‌ پزشکی، گوش، حلق و بینی، اعصاب و روان و دندانپزشکی است.

آقازاده با بیان اینکه تاکنون برای اجرای این بیمارستان بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است افزود: این بیمارستان با۲۵۲۰ تختخوابی هم اکنون در مرحله تجهیز قرار دارد و در هفته سلامت به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه هم اکنون متوسط تخت بیمارستانی در آذربایجان غربی ۱.۲ به ازای هر یک هزار نفر است اضافه کرد: با اتمام طرح های بیمارستانی جدید این میزان به ۱.۷ به ازای هر یک هزار نفر خواهد رسید.

آقازاده با اعلام اینکه هم اکنون بیمارستان های جدید در شهرهای بوکان، خوی، ارومیه، میاندوآب، پیرانشهر در دست احداث است گفت: هم اکنون استان داری سه هزار و ۷۵۰ تخت بیمارستانی است که این تعداد تا سال ۱۴۰۴ به پنج هزار و ۵۰۰ تخت افزایش می یابد.