ناکارآمد نشان دادن دولت توطئه دشمنان است/ تغییر مدیران امری طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا آشناگر پیش از ظهر شنبه در شورای اداری استان سمنان با موضوع معارفه معاون سیاسی و امنیتی جدید استاندار، ضمن بیان اینکه ما امروز باید بدانیم که در شرایط جنگ اقتصادی با بیگانگان قرار داریم و همه سعی دشمنان ناکارآمد نشان دادن دولت و نظام است، ابراز کرد: دشمنان به دنبال ایجاد شکاف بین مردم و نظام هستند که باید دراین‌باره هوشیار باشیم.

وی بر ضرورت پرهیز از تخریب دولت تاکید کرد و افزود: اگرچه لازمه پویایی جامعه نقد و ارائه نظرات مختلف است اما هرگونه تخریب دولت غفلت از خدعه‌های دشمن است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی تصویری که از دولت ارائه می‌شود باید دولتی مقتدر باشد و از سوی دیگر معتقدیم که برخی جریان‌های سیاسی باید مسائلی که مربوط به زمان انتخابات بود را به کنار بگذارند و به کمک دولت آیند.

جوانان محور و خطاب اصلی بیانیه مقام معظم رهبری

استاندار سمنان با اشاره به بیانیه مقام معظم رهبری در خصوص گام دوم انقلاب اسلامی، این بیانیه را دکترینی برای ادامه مسیر انقلاب دانست و تأکید کرد: محور و خطاب اصلی این بیانیه جوانان هستند و لذا این قشر باید بیش از هر قشر دیگری به این بیانیه عنایت داشته باشد، امروز ما معتقد هستیم که نسل اول و دوم انقلاب اقدامات بی‌نظیری مثل دفاع مقدس، دستیابی به مرزهای دانش و فنّاوری مانند دانش هسته‌ای و نانو که بعضاً از سوی دشمنان ممنوعه بود و لذا حال نوبت نسل جوان است.

آشناگر تصریح کرد: در برهه کنونی نیز مراکز سیاست‌گذار باید تلاش کنند تا جوانان وارد عرصه‌های مدیریتی شوند و بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها تأثیرگذار باشند.

وی در ادامه بیان کرد: اصلاح برخی رویه‌ها نظیر ساختار اداری و نظارتی باید در دستور کار قرار گیرد تا امکان حرکت تأثیرگذار جوانانی که دارای توان ریسک و جسارت در تصمیم‌گیری‌ها هستند فراهم آید، لیکن یکی از این ساختارهایی که باید مورد اصلاح قرار گیرد که مورد تأکید مقام معظم رهبری هم قرار داشته، اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور است.

تغییر مدیران در دستگاه‌های اجرایی طبیعی است

استاندار سمنان در سومین بخش سخنان خود بابیان اینکه همه دستگاه‌ها باید کمک کنند تا با آمادگی کامل به میزبانی مسافران نوروزی برویم، ابراز کرد: این استان سالانه پذیرای میلیون‌ها زائر رضوی است که در نوروز شاهد پیک تردد خودروها و مسافران هستیم لذا باید شرایط برای مسافران نوروزی تسهیل شود.

آشناگر گفت: در ایام خدمت‌رسانی به مسافران نوروزی مدیران دستگاه‌های خدمت رسان، حق اخذ مرخصی را ندارند و باید در محل خدمت باشند و اگر شرایط خاص و ویژه‌ای پیش آمد حتماً باید نماینده و معاون تام‌الاختیار آن‌ها در محل کار حضورداشته باشند.

وی در ادامه ابراز کرد: تغییر مدیران در دستگاه‌های اجرایی طبیعی و برای بهبود سرعت پیگیری امور است و هیچ قصد و نیتی برای حذف فرد، گروه و جریانی نیست.

حفظ امنیت و آرامش استان اولویت معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی

استاندار سمنان اولین اولویت معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی را حفظ امنیت و آرامش استان ذکر کرد و گفت: توجه، پذیرش و تعامل با همه گروه‌ها و جریانات سیاسی به عنوان نمایندگان دولت و ملت از وظایف مدیران سیاسی است و ما در جایگاه مدیر سیاسی قرار داریم و نه فعال سیاسی.

آشناگر بابیان اینکه سال آینده، سال انتخابات است که آقای خجسته‌پور تجربه لازم در این کار را دارند، گفت: تصویری که از معاون سیاسی و امنیتی استانداری سمنان ارائه می شود باید تصویری بی طرف و در راستای مشارکت حداکثری مردم باشد.

ویافزود: در ارتقای سهم مدیریت بانوان و همچنین شاخص نشاط اجتماعی باید تلاش شود تا شاهد ارتقا باشیم، از سوی دیگر کارهای فرهنگی، فعالیت‌های ورزشی، برگزاری جشنواره‌ها، زیباسازی چهره شهرها و... می تواند کمک کننده باشد.