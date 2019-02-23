حسین امین افشار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورت وجود یک موزه باستانشناسی در استان البرز، اظهار کرد: کمبود چنین موزهای در این استان بهشدت احساس میشود. به دنبال این هستیم تا از طریق تعامل با مدیران شهری و دیگر مسئولان استانی نخستین موزه باستانشناسی را احداث کنیم.
وی تأکید کرد: در حال حاضر چون موزه باستانشناسی در البرز نداریم حدود هشت هزار شیء تاریخی این استان در موزه ملی ایران نگهداری میشود؛ درصورتیکه اگر چنین موزهای در البرز ایجاد شود گنجینههای ارزشمند و تاریخی استان به این موزه انتقال داده و در آنجا نگهداری میشود، ضمن اینکه مردم میتوانند از این مجموعه بازدید داشته باشند و بستر خوبی نیز برای محققان و پژوهشگران است که از این طریق کارهای مطالعاتی خود را انجام دهند.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان البرز بابیان اینکه برای ایجاد یک موزه باستانشناسی در کرج به دنبال برقراری تعاملات لازم با مدیریت شهری این کلانشهر هستیم، افزود: مکاتباتی را آماده کردهایم و در آینده نزدیک این مورد را پیگیری خواهیم کرد.
امین افشار به اعلام آمادگی شهرداری مشکیندشت برای واگذاری زمین احداث موزه باستانشناسی نیز اشاره کرد و افزود: بهیقین ایجاد چنین موزهای در مرکز استان ازلحاظ فاکتورهایی همچون جذب گردشگر و تبدیل البرز به مقصد گردشگری اهمیت زیادی دارد.
وی بیان کرد: توجه به مسیرهای دسترسی به موزه، امنیت موزه و نگهداری از آن دیگر موارد مهم در این رابطه است که باید در جانمایی زمین احداث موزه باستانشناسی به آن توجه شود اما اگر شرایط ایجاد چنین موزهای در کرج فراهم نشود به احداث آن در دیگر نقاط استان ازجمله مشکیندشت میپردازیم.
ایجاد موزه تخصصی فلات مرکزی ایران در البرز را میتوانیم با دریافت موافقت سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر استمعاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان البرز در بخش دیگری در خصوص قدمت آثار تاریخی استان البرز که اهمیت احداث موزه باستانشناسی را بیشتر میکند، توضیح داد: در این میان در محدوده تپهها و محوطههای تاریخی البرز آثاری شناساییشده که مربوط به دوره نوسنگی با سفال است که قدمت آن به حدود هفت هزار و ۵۰۰ سال قبل بازمیگردد.
امین افشار در مورد رویکردهای مهم برای احداث موزه باستانشناسی در استان البرز، گفت: یک رویکرد در این خصوص ملی است بدینصورت که با توجه به تعدد تپههای تاریخی در البرز یافتههای حاصل از باستانشناسی در این زمینه زیاد خواهد بود و از طرفی در منطقهای هستیم که فلات البرز مرکزی قرار دارد به همین دلیل امکان ایجاد موزه تخصصی فلات مرکزی ایران در البرز را میتوانیم با دریافت موافقت سازمان میراث فرهنگی داشته باشیم.
وی در ادامه تأکید کرد: اگر بخواهیم با رویکرد ملی برای ایجاد یک موزه تخصصی باستانشناسی در البرز گام برداریم، زیربنای ساختمان موزه باید بیش از ۲۰ هزار مترمربع باشد و در کل زمینی حدود ۶ تا ۸ هکتار بدین منظور نیاز است، چون ایجاد فضاهای جنبی ویژه گردشگری و صنایعدستی در اطراف ساختمان موزه نیز موردتوجه است تا در کنار تأمین یک محیط تفرجگاهی مناسب برای مردم به مسائل علمی، فرهنگی و تاریخی پرداخته شود.
معاون فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان البرز گفت: در رویکردی دیگر برای احداث موزه باستانشناسی در البرز میتوانیم تنها به معرفی آثار موجود در استان ازجمله تپهها و محوطههای تاریخی بپردازیم که در این صورت زیربنای ساختمان موزه باید حدود ۱۲ هزار مترمربع باشد اما متراژ آن بازهم بستگی به طرح موزه، محتوای آن، اشیاء قابل بازدید و جانمایی فضاهای پیرامونی آن ازجمله بازارچه صنایعدستی و مکانهای گردشگری دارد.
در فرهنگ و تمدن کشورمان حمامهای ایرانی جایگاه ویژهای داشته و دارد اما متأسفانه اکنون کشور پر از حمامهای ترکی امین افشار در خصوص احداث موزه باستانشناسی البرز با رویکردی استانی، افزود: با احتساب جانمایی فضاهای اطراف این موزه که به آن اشاره شد و همچنین انجام اقدامات محوطهای در اطراف بنای موزه، در کل زمینی به وسعت ۲ تا ۳ هکتار بدین منظور نیاز است.
وی در مورد اقداماتی که برای ایجاد موزه مردمشناسی در البرز مطرح است، توضیح داد: طرحهایی از سوی سازمان میراث فرهنگی دنبال شده است و ما مجری اجرای این طرحها و سیاستها در استان هستیم، یکی از این طرحها این است که حمامهای تاریخی به سبک حمامهای قدیمی و با رعایت موارد لازم ازجمله مسئله بهداشت مرمت و بازسازی شود.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان البرز توضیح داد: در فرهنگ و تمدن کشورمان حمامهای ایرانی جایگاه ویژهای داشته و دارد اما متأسفانه اکنون کشور پر از حمامهای ترکی است که برای اصلاح این قضیه یک سیاست سازمان میراث فرهنگی این است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک بنای این حمامهای قدیمی بوده و یا آماده سرمایهگذاری در این بخش هستند با شرایط مشارکتی ۵۰ درصد در این حوزه کار کنند.
امین افشار با تأکید بر اینکه در این سهم مشارکتی ۵۰ درصدی هزینه کردی که سازمان میراث فرهنگی برای مرمت و بازسازی این بناها خواهد داشت بلاعوض است، ادامه داد: در کرج برای حمام مصباح بررسیهای لازم با دو رویکرد انجامشده است یک رویکرد این است که آن را به حالت حمام قدیمی برگردانیم و رویکرد دیگر تبدیل آن به موزه مردمشناسی است.
جداره سازی و کف سازی حدفاصل کاخ سلیمانیه تا حمام مصباح در ستاد بازآفرینی کرج مطرح و تصویب شدوی ادامه داد: در سال مالی ۹۶ با تعیین اعتباری ۲۵۰ میلیون تومانی توانستیم ملکی را که بر روی عرصه بنای این حمام احداثشده بود خریداری کنیم که تاکنون بابت آن ۲۱۰ میلیون تومان پرداخت کردهایم و ۴۰ میلیون تومان دیگر نیز امسال باید بپردازیم.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان البرز اشاره کرد: این بنای خریداریشده تخریب خواهد شد و متراژ آن به عرصه بنای حمام مصباح افزوده خواهد شد و از طرفی با این کار آزادسازی محوطه حمام انجام میشود.
امین افشار توضیح داد: از سویی دیگر پیشنهادهایی در خصوص انجام اقدامات پیاده راهسازی ازجمله جداره سازی و کف سازی در حدفاصل کاخ سلیمانیه تا حمام مصباح را در ستاد بازآفرینی کرج مطرح کردیم که در نهایت طرح موردنظر در جلسه این ستاد تصویب شد.
وی بیان کرد: طبق مصوبه جلسه ستاد بازآفرینی کرج مقررشده است که با همکاری اداره کل میراث فرهنگی البرز، شهرداری کرج و ستاد بازآفرینی نسبت به انجام جداره سازی، کف سازی و ایجاد یک محور فرهنگی در حدفاصل میان کاخ سلیمانیه تا حمام مصباح اقدام شود.
ایجاد موزه مردمشناسی در محله مصباح کرج
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان البرز ادامه داد: هدف ما این است که محله را به حال و هوای قدیمی آن برگردانیم و جذابیت در محله مصباح از بابت بافت تاریخی ایجاد شود.
امین افشار اضافه کرد: ایجاد موزه مردمشناسی در محله مصباح در کنار انجام کارهای فرهنگی در این محله و با مشارکتهای مردمی انجام خواهد شد، درواقع میخواهیم به سویی حرکت کنیم که آن نقطه را به سمت مرکز محله شدن سوق دهیم.
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