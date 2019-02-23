کرمان جزو سه استان کم باران کشور است/ بی آبی چالش اصلی پیش رو

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: استان کرمان سالهاست با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند سال گذشته اوج بی آبی در استان کرمان بود و میزان بارندگی ۷۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و خسارتهای جبران ناپذیری به کشاورزی استان کرمان و منابع طبیعی و محیط زیست وارد شد.

اما در سال جاری سایه خشکسالی مطلق از کرمان برداشته شده در ظاهر مردم نیز روزهای بارانی بیشتری دیده اند هر چند که مدل بارشها در استان تغییر کرده و از برف به باران تغییر شکل داده است اما امسال حداقل در مقطعی کوتاه شاهد جاری شدن مجدد رودخانه ها، آبشارها و چشمه هایی بودیم که طی دو سال گذشته به کانون گرد و غبار تبدیل شده بودند.

کرمان همچنان با مشکل کمبود بارش مواجه است

همچنین نیاز سرمایی استان نیز مطابق با عدد و رقم هایی که از سوی اداره کل هواشناسی کرمان ارائه می شود تامین شده است اما سوال این است که وضعیت کنونی موجب شده کرمان از چالش جدی بی آبی رها شود؟ و جواب قطعی این است که این استان هنوز جزو استانهای کم بارش در کشور محسوب می شود.

استقرار جنب حاره ای بر روی دریای عمان و تاثیر آن بر جنوب شرق کشور همچنان استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان کرمان و فارس را آزار می دهد، هر چند پیش بینها از بروز بارش خبر می دهد اما تاثیر این جبهه هوایی موجب می شود بارشها در جغرافیای جنوبی این استانها تاثیرگذار نباشد.

در سال جاری استان کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان کمترین میزان بارش را در نمودارهای بارندگی بلند مدت داشته اند اما بارش در این استانها نسبت به سال قبل بهبود یافته است

در سال جاری استان کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان کمترین میزان بارش را در نمودارهای بارندگی بلند مدت داشته اند اما بارش در این استانها نسبت به سال قبل بهبود یافته است که این آمار امیدوار کننده نیست.

بهمن ماه سال جاری طبق پیش بینی ها قرار بود اوج بارندگی ها در استان کرمان روی بدهد اما بارش ها در این استان هر چند بیشتر از پاییزی بود که تقریبا هیچ بارندگی در استان روی نداد اما نتوانست کمبود بارش ها در یک سال گذشته را جبران کند، با ورود به ماه اسفند نیز به نظر نمی رسد وضعیت کرمان بهتر از قبل شود و ادامه این روند استانی را که هیچ طرح عملی در حال اجرا برای آینده آبی ندارد را با مشکل مواجه کرده است.

این در حالی است که برداشت های یک میلیارد مترمکعبی آب در هر سال در استان ادامه دارد و در حالی این منبع استراتژیک باقیمانده صرف کشاورزی می شود که تامین آب در برخی از روستاها و شهرهای استان نیز دچار چالش شده است تا حدی که صدای اعتراض وزیر نیرو در سفر چند روز قبل به استان کرمان نیز بلند شد.

وزیر نیرو: برداشت آب از منابع زیر زمینی را مدیریت کنید

رضا اردکانیان در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان با بی آبی مواجه است و تلاش می کنیم با تامین منابع مالی مناسب مشکل شهرهایی که با کم آبی در بخش شرب مواجه هستند را رفع کنیم اما برداشت آب از سفره های آب زیر زمینی استان کرمان چشمگیر است و این وضعیت باید مدیریت شود.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود در استان کرمان وجود چاه های غیرمجاز برداشت آب است که در شهرستان های مختلف استان کرمان باید این مشکل به صورت جدی و ریشه ای رفع شود.

وی خواستار یک برنامه ریزی و اجرای این برنامه توسط مسئولان استان برای جلوگیری از برداشت بیش از حد مجاز آب از منابع آب زیر زمینی شد.

استان کرمان تابستان سال گذشته را در حالی پشت سرگذاشت که تا جیره بندی آب فقط یک گام فاصله داشت بطوریکه در سفر اخیر وزیر نیرو به کرمان کار آبرسانی اضطراری به برخی از شهرهای جنوبی استان مانند کهنوج، قلعه گنج و رودبار که از قضا از مراکز جمعیتی این منطقه محسوب می شوند آغاز شد.

با توجه به کاهش بارندگی ها و از دست دادن بسیاری از منابع آبی حالا برای تامین آب شرب در استان با چالشهایی مواجه شده ایم

مدیرعامل شرکت آّب و فاضلاب استان کرمان نیز در خصوص منابع آبی استان کرمان می گوید: با توجه به کاهش بارندگی ها و از دست دادن بسیاری از منابع آبی حالا برای تامین آب شرب در استان با چالشهایی مواجه شده ایم که در شرایط موجود بهترین راه برای عبور از این چالش مدیریت مصرف و جلوگیری از برداشتهای بی رویه آب زیر زمینی است.

محمد طاهری گفت: منابع آبی استان کرمان به خصوص در سال آبی گذشته کاهش چشمگیری را تجربه کرده اند و در سال جاری نیز بارندگی ها تاکنون قابل توجه نبوده است.

وی ادامه داد: این یک حقیقت است که در استان کرمان و استان های دیگر که با کاهش آب مواجه شده اند باید طرح های استفاده بهینه از آب های موجود در دستور کار قرار گیرد و اطلاعات لازم در دسترس مردم قرار گیرد تا بتوان وضعیت موجود را مدیریت کرد.

وی افزود: هم اکنون بیش از ۵۶ درصد از مردم استان کرمان با چالش کم آبی مواجه هستند و باید سازگاری با این وضعیت به مردم آموزش داده شود.

شهرهای کرمان در معرض بی آبی

طاهری با انتقاد از هدر رفت آب در بخش کشاورزی گفت: منابع آبی استان طی دهه های اخیر به خوبی مدیریت نشده است و برداشت های بی رویه از منابع موجود مشکلاتی را پیش روی مردم قرار داده است.

وی با اشاره به وضعیت نچندان مناسب دشتهای استان کرمان ادامه داد: در سال گذشته با کاهش ۷۰ درصدی بارندگی مواجه بودیم و در سال جاری نیز بارندگی ها مشکلات را رفع نکرده اند بطوریکه عملا همچنان ۱۳ شهر بزرگ استان کرمان که ۶۱ درصد جمعیت استان را در خود جای داده اند در معرض بی آبی قرار دارند.

وی با اشاره به وجود هزاران چاه غیر مجاز آب در استان کرمان گفت: برداشت آب از این چاه ها ضابطه مند نیست و باید مدیریت لازم در خصوص استفاده از منابع محدود آب زیر زمینی انجام شود در غیر این صورت دشتهای استان کرمان در آینده نزدیک از وضعیت بدتری برخوردار می شوند در حالیکه بسیاری از این دشتها در حال حاضر نیز وضعیت مطلوبی ندارند.

خشکسالی همچنان در کرمان می تازد و مردم استان کرمان نه خبر خوشی از انتقال آب بهشت آباد شنیده اند و نه به انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان و نه سد صفار رود دل خوش دارند.

در این وضعیت مسئولان استان کرمان باید اعلام کنند که به جز صرفه جویی در مصرف آب برنامه دیگری برای مقابله با خشکسالی در استان کرمان دارند؟