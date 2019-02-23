به گزارش خبرنگار مهر، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس امروز(شنبه) در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران، گفت: با توجه به این که بالغ بر شش هزار پیشنهاد بودجه ای از سوی نمایندگان وجود دارد و اختیاراتی که آیین نامه برای ارائه پیشنهادات به نمایندگان داده است، زمانی بیش از حد معمول برای بررسی بودجه نیاز است.

وی افزود: در سال های گذشته بررسی بودجه حدودا سه هفته به طول می انجامید اما با وجود این پیشنهادات و روند فعلی بررسی بودجه بیش از یک ماه به طول می انجامد.

نماینده مردم تهران مجلس اظهار داشت: امروز تعدادی از نمایندگان پیشنهاد کردند که تعداد شیفت های بررسی بودجه را به سه شیفت افزایش دهیم که نمایندگان در رای گیری استمزاجی با آن موافقت کردند و بر این اساس شیفت سوم بعد از نماز مغرب و عشا تا ساعت هشت و سی دقیقه ادامه خواهد داشت.

نعمتی اضافه کرد: بررسی بودجه در سه شیفت تا پایان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که قبل از موعد مقرر، بررسی بودجه را به اتمام برسانیم زیرا شورای نگهبان هم برای بررسی این مصوبات ۱۰ روز زمان نیاز دارد، افزود: البته آنان قول داده اند که همزمان با بررسی این لایحه در مجلس ، نسبت به رسیدگی آن در شورای نگهبان اقدام کنند.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس در پاسخ به سوالی درباره احتمال بررسی و تصویب بودجه یک دوازدهم، گفت: بعید است چنین اتفاقی رخ دهد