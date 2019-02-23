به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی کمالی صبح شنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های راهیان نور دریایی اظهار کرد: دفاع مقدس معدنی پایان ناپذیر است که باید از آن بهره برداری مثبت داشت و باید تابع منویات رهبری در بحث راهیان نور باشیم که ایشان فرمودند این کار ارزش جهاد دارد، راهیان نور از انحراف جلوگیری می کند.

وی افزود: خیلی‌ها به دنبال این هستند که هشت سال دفاع مقدس کم‌رنگ شود ولی ما باید بصورت جهادی این راهیان نور را ادامه دهیم. حضرت محمد (ص) می فرمایند: اگر یک روز در مسیر جهاد و صبر حرکت کنیم از ۴٠ سال عبادت ارزشش بیشتر است.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: خارگ با اولین بمب جنگ آشنا است، همه در خارگ ید واحده شدند، در جنگ تحمیلی دو جبهه وجود داشت یکی جبهه خارگ و دیگری جبهه خوزستان و کردستان.

وی ادامه داد: اگر صدام ملعون در جبهه خارگ به پیروزی می‌رسید جنگ به پایان می رسید؛ خون شهدای فراوانی در جزیره بر زمین ریخته شده است که باید از این خون های ریخته شده حفاظت شود.

کمالی اضافه کرد: باید ایثارگری های جزیره خارگ به نسل آینده منتقل شود. راهیان نور متعلق به همه است و باید با هم‌افزایی این جریان عظیم انقلابی حمایت شود و مانند هشت سال دفاع مقدس در کنار یکدیگر باشیم.

کمالی گفت: خارگ پتانسیل عظیمی در حوزه راهیان نور دارد، باید همه در ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و مقاومت جزیره خارگ سهیم باشیم، این اردوی راهیان نور دست‌آوردهای عظیمی داشته است که باید دست اوردها و اثرات این اردوها به اطلاع مردم رسانده شود.

وی تاکید کرد: نکته اصلی و کلیدی در ارودی راهیان نور زیارت با معرفت است، خواهش من از مسئولان این است که به راهیان نور توجه ویژه شود و به حرکت عظیم معنوی این حرکت کمک شود.