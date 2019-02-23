۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان خط ارتباطی برای توسعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مصطفی زاده اظهار کرد: صادرات مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فولاد، صادرات خدمات پیمانکاری و صادرات خدمات مهندسی در ارتباط متقابل با ترکمنستان می تواند در دستور کار قرار گیرد.

مصطفی زاده افزود: ایجاد شهرک صنعتی تکنولوژی های ساختمان در مرز ترکمنستان، سرمایه گذاری در احداث ۳۰ هزار واحد مسکن شهری و ۲۲ هزار واحد مسکن روستایی، تشکیل شرکت های حمل و نقل مشترک و بازارچه مرزی پرسه سو می تواند در برنامه های مشترک استان با کشور ترکمنستان قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی بیان کرد: در حال حاضر چهار هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند که از این تعداد یک هزار و ۶۰۰ نفر دارای پروانه اشتغال بوده که پتانسیل بالقوه مهندسی در استان است.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی تصریح کرد: از سال ۹۵ تا ۹۷ حداقل حدود ۵۰۰ هزار متر مربع در سال در حوزه مسکن توسط گروه متخصص مهندسان نظارت شده است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت چهار هزار و ۵۸۱ دستگاه ناوگان باربری در استان گفت: طی ۱۰ ماهه سال ۹۷ بیش از دو میلیون و ۷۵۴ تن مصالح ساختمانی از قبیل سیمان، فولاد، آلومینیوم، پیاز و... به خارج از استان صادر شده که می توان به کشور همسایه نیز صادر کرد.