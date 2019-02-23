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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۵۵

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

۷۳ هزار تن چغندر قند از کشاورزان استان قزوین خریداری شد

۷۳ هزار تن چغندر قند از کشاورزان استان قزوین خریداری شد

قزوین- مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در سال جاری ۷۳ هزار و ۴۷۹ تن چغندر قند از کشاورزان استان خریداری شد.

تورج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجموع چغندر قند تحویلی به کارخانه قند بااحتساب بارهای تحویلی از استانهای همجوار ۲۴۴ هزار تن بوده که از این میزان سهم استان قزوین ۷۳ هزار و ۴۷۹ تن است.

وی بیان کرد: در سال زراعی جاری ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار چغندر قند در اراضی کشاورزی استان کشت  شده  است.

بنیادی تصریح کرد : متوسط عیار چغندر قند استان ۱۴ درصد و متوسط افت ۱۰.۱ درصد بیان کرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: بیشترین سطح زیر کشت در شهرستان البرز با ۸۹۹ هکتار که حدود   ۳۲ هزار و ۲۳ تن چغندر قند برداشت شده است.

وی اضافه کرد: در همین راستا؛ شهرستان آبیک با سطح زیر کشت ۴۸۰ هکتار و تولید ۱۷ هزار و ۱۸۴ تن، قزوین ۲۵۱ هکتار و ۸ هزار و ۹۸۶ تن، بوئین زهرا و آوج با سطح زیر کشت ۴۲۰ هکتار ۱۵ هزار و ۷۶ تن چغندر قند تولید شده است.

کد مطلب 4549733

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