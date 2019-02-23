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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۴۱

داوران و ناظران دیدار دوم پلی آف لیگ برتر والیبال مشخص شدند

داوران و ناظران دیدار دوم پلی آف لیگ برتر والیبال مشخص شدند

اسامی داوران و ناظران دور برگشت مرحله نخست پلی آف لیگ برتر والیبال معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های لیگ برتر والیبال در مرحله پلی آف روز یکشنبه با برگزاری ۴ مسابقه پیگیری می شود.

* اسامی داوران و ناظران دیدارهای اول مرحله اول پلی آف؛

شهرداری گنبد – شهرداری ورامین؛ داور اول محمد شاهمیری، داور دوم وحید پورکاشیان
ناظر داوری خلیل یگانه مجد، ناظر سازمان لیگ شهباز صدری

سایپا تهران –پیکان تهران؛ داور اول داود نافعی، داور دوم مرتضی اعلایی
ناظر داوری اسماعیل صباغ، ناظر سازمان لیگ غفار درخشنده

کاله مازندران – خاتم اردکان؛ داور اول مرتضی اکرمی، داور دوم علیرضا قریب
ناظر داوری احمد بندری، ناظر سازمان لیگ یونس حسن زاده

پیام خراسان – فولاد سیرجان ایرانیان؛ داور اول بهروز جعفری، داور دوم میثم پارسه
ناظر داوری امیدوار حاتمی، ناظر سازمان لیگ حسین پورکاشیان

کد مطلب 4549745
ساناز سلیمان آبادی

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