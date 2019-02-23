به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فیلم رشد با حضور مسئولان آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی و دانش‌آموزان علاقمند به حوزه فرهنگ صبح شنبه در خراسان جنوبی افتتاح شد.

سکینه طیبی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی در این مراسم گفت: چهل و هشتمین جشنواره فیلم های بین‌المللی فیلم رشد با محوریت فیلم‌های آموزشی و تربیتی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه جشنواره بین‌المللی فیلم رشد یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های فیلم در ایران است، اظهار کرد: این جشنواره در روزهای چهارم تا نهم اسفند ماه برگزار می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی بیان کرد: محور اصلی جشنواره بین‌المللی فیلم رشد شناسایی، انتخاب و معرفی فیلم های منتخب در حوزه آموزشی و موضوعات درسی است.

طیبی با اشاره به اکران ۴۷ فیلم در این دوره از جشنواره فیلم رشد، گفت: از این ۴۷ فیلم ۱۰ فیلم برای دوره ابتدایی اول، ۱۲ فیلم برای دوره ابتدایی دوم، ۱۲ فیلم برای دوره متوسطه اول، سه فیلم برای دوره متوسطه دوم و هفت فیلم نیز برای بخش مربیان و فرهنگیان است.

وی یادآور شد: در هر سال حدود ۶۰ درصد دانش آموزان از اکران فیلم‌های جشنواره بین‌المللی فیلم رشد بهره مند می شوند.