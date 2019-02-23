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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸

ثبت نام یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی آغاز شد

ثبت نام یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی آغاز شد

ثبت نام برای شرکت در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور آغاز شد. آزمون غربالگری ۲۲ فروردین ۹۸ برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تقویم یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور منتشر شد. 

دانشجویانی که از سوی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی اسامی آنها به دبیرخانه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی اعلام شده است باید در بازه زمانی ۴ تا ۶ اسفند ۹۷ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در المپیاد ثبت نام کنند.

آزمون غربالگری متمرکز یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (مرحله اول آزمون انفرادی) از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی مجری، ۲۲ فروردین ۹۸ برگزار می شود.

نتایج آزمون غربالگری ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۸ اعلام می شود و ۳۰ تیم راه یافته به مرحله بعدی معرفی خواهند شد.

آزمون مرحله دوم شامل بخش های انفرادی و گروهی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در روزهای ۱۲ تا ۱۸ مردادماه ۹۸ برگزار می شود.

کد مطلب 4549768

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