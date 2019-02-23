کمیته راهبری توزیع میوه شب عید در قزوین تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه ستاد تنظیم بازار استان روز شنبه با حضور منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استاندار، علی پرزحمت رئیس سازمان صمت و دبیر کارگروه، مدیران دستگاه های اجرایی استان و رئیس اتاق اصناف در استانداری قزوین برگزار شد.

منوچهر حبیبی در این جلسه اظهار کرد: نمایشگاه فروش بهاره بمنظور عرضه کالاهای اساسی و استراتژیک شامل گوشت قرمز، مرغ، میوه و ... از ۱۴ اسفند ماه در محل نمایشگاه بین المللی استان و سایر شهرها برپا می شود.

وی از تشکیل کمیته راهبری توزیع میوه شب عید در استان خبر داد و گفت: بیش از ۱۰۰ غرفه عهده دار توزیع میوه در سطح استان خواهند بود.



معاون اقتصادی استاندار قزوین یادآور شد: همچنین طرح تشدید بازرسی ها و نظارت بر قیمت کالاها با همکاری دستگاه های متولی بزودی آغاز می شود.

محمود محمودی رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین نیز در این جلسه از افزایش ۶۰ درصدی ذخیره سازی سیب نسبت به سال گذشته خبر داد.

وی تصریح کرد: تاکنون ۴۷۰ تن پرتقال در استان ذخیره سازی شده است.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین افزود: سهمیه استان در تامین و ذخیره سازی میوه شب عید نزدیک به ۲ هزار تن است که شامل بیش از ۸۰۰ تن سیب و ۱۱۰۰ تن پرتقال است.



