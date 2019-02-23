تشدید بازرسی های استاندارد استان فارس در ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد فارس مرتضی رهنما، گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل خرید ایام نوروز، نظارت بازرسان استاندراد بر مراکز عرضه و فروش کالا شدت می گیرد.

مدیرکل استاندارد فارس گفت: از دهم اسفند 97 نظارت های این اداره کل بر مراکز عرضه کالا افزایش یافته و بازرسان استاندارد به صورت ویژه ازفروشگاههای تامین قطعات خودرو، تعویض روغنی ها و مراکز عرضه فیلترهای روغن و هوای ویژه خودرو، همچنین قنادی ها و فروشگاه های بزرگ در این استان بازرسی می کنند همچنین کارشناسان استاندارد فارس در ایام تعطیلات اماده دریافت گزارشات مردمی می باشند.

رهنما گفت: لبنیات عرضه شده در فروشگاه ها به ویژه فروشگاه های بزرگ از جمله شیر، دوغ و ماست باید شرایط نگهداری مناسبی داشته باشند و این محصولات علاوه بر تاریخ تولید و انقضا باید نشان استاندارد داشته باشند.

وی ادامه داد: آب معدنی ها نیز باید علاوه بر نشان استاندارد، نشانی دقیق محل تولید را بر روی محصول داشته باشند و در شرایط مناسب نگهداری شوند و مصرف کنندگان به نشانه گذاری روی بطری اب معدنی دقت کنند.

مدیرکل استاندارد فارس اظهار کرد: بازرسان این اداره کل همچنین نمایشگاه هایی را که با عنوان بهاره برگزار می شود کنترل می کنند تا کالاهایی که برای سلامت مردم مشکل ایجاد می کند، در این نمایشگاه ها عرضه نشود.

رهنما اظهار کرد: قنادی ها در تهیه شیرینی باید از شکر، روغن و آرد استاندارد استفاده کنند و برای عرضه شیرینی نیز از جعبه ای بهره گیرند که دارای نشان استاندارد باشد.

وی ادامه داد: همچنین باید توجه داشت که نوشیدنی هایی که در معرض نور خورشید قرار گرفته اند حتی اگر دارای نشان استاندارد باشد برای سلامت مردم خطر ساز است.

مدیرکل استاندارد افزود در یازده ماه گذشته سالجاری بیش از 18هزار مرکز عرضه دراستان فارس مورد بازرسی کارشناسان استاندارد قرار گرفته است.

وی از مردم خواست جهت اطمینان از اصالت استاندارد کالا، کد ده رقمی زیر علامت استاندارد را به شماره 10001517 پیامک کنند.