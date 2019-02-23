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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۲۰

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان خبر داد:

شناسایی بیش از ۲۳۰ نوع گونه گیاه دارویی در استان زنجان

شناسایی بیش از ۲۳۰ نوع گونه گیاه دارویی در استان زنجان

زنجان-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان از شناسایی ۲۳۰ نوع گونه گیاه دارویی در استان زنجان خبر داد و گفت: توسعه کشت گیاهان دارویی در استان زنجان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل آقاجان لو ظهر شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های هفته  منابع طبیعی، بر توسعه کشت گیاهان دارویی در استان زنجان تأکید کرد و افزود: استان زنجان پتانسیل خوبی برای کشت گیاهان دارویی دارد. 

وی از شناسایی بیش از ۲۳۰ نوع گونه گیاه دارویی در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: مهم‌ترین نوع گیاهان دارویی استان زنجان، گل محمدی ، آویشن ،کنگر، کاکوتی و نعناع کوهی است.

وی به شناسایی عرصه‌های مستعد برای کشت گیاهان دارویی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: توسعه کشت گیاهان دارویی زمانی محقق می‌شود که آموزش در این بخش موردتوجه قرار گیرد. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان بابیان اینکه نباید گونه گیاهان دارویی منقرض شود، ابراز کرد: متأسفانه مردم در فصل تابستان و بهار با برداشت این گیاهان از ریشه باعث انقراض آنها می‌شوند. 

آقاجانلو به هفته منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: در هفته منابع طبیعی  و در راستای گرامیداشت روز درختکاری و توسعه جنگل‌ها بیش از ۲۰۰ هزار اصله نهال در سطح استان زنجان و شهرستان‌ها توزیع می‌شود. 

وی افزود: برنامه های هفته منابع طبیعی از ۱۵ اسفند ماه شروع و تا ۲۱ ادامه دارد.

کد مطلب 4549800

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