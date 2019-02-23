به گزارش خبرنگار مهر، خلیل آقاجان لو ظهر شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های هفته منابع طبیعی، بر توسعه کشت گیاهان دارویی در استان زنجان تأکید کرد و افزود: استان زنجان پتانسیل خوبی برای کشت گیاهان دارویی دارد.

وی از شناسایی بیش از ۲۳۰ نوع گونه گیاه دارویی در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: مهم‌ترین نوع گیاهان دارویی استان زنجان، گل محمدی ، آویشن ،کنگر، کاکوتی و نعناع کوهی است.

وی به شناسایی عرصه‌های مستعد برای کشت گیاهان دارویی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: توسعه کشت گیاهان دارویی زمانی محقق می‌شود که آموزش در این بخش موردتوجه قرار گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان بابیان اینکه نباید گونه گیاهان دارویی منقرض شود، ابراز کرد: متأسفانه مردم در فصل تابستان و بهار با برداشت این گیاهان از ریشه باعث انقراض آنها می‌شوند.

آقاجانلو به هفته منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: در هفته منابع طبیعی و در راستای گرامیداشت روز درختکاری و توسعه جنگل‌ها بیش از ۲۰۰ هزار اصله نهال در سطح استان زنجان و شهرستان‌ها توزیع می‌شود.

وی افزود: برنامه های هفته منابع طبیعی از ۱۵ اسفند ماه شروع و تا ۲۱ ادامه دارد.