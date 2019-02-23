افزایش ۲.۵ برابری قراردادهای صنعتی دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سیداحمد معتمدی در سومین نشست صاحب نظران ارتباط صنعت با دانشگاه با اشاره به مدل همکاری این دانشگاه با صنعت، افزود: بر نحوه اجرای این همکاری نظارت داریم اما بهترین ناظر آن کارفرمایان هستند. در صورت هر گونه اختلالی در این ارتباط سعی در برطرف کردن چالش هستیم.

وی با بیان اینکه در این همکاری دانشجویان نیز مشارکت دارند، اظهار کرد: ما به صورت مرتب در حال تحول در مدل های همکاری با صنعت هستیم اما به این نکته نیز اعتقاد داریم که باید ساختارها اصلاح شود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اشکالات موجود در ساختارهای دانشگاه ها و دستگاه هایی چون وزارت علوم با تاکید بر اینکه ما اصلاح ساختار را از خودمان آغاز کردیم، ادامه داد: تمامی ساختارهای کشور اعم از اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، وزارت علوم و دانشگاه ها نیاز به اصلاح ساختار دارند که خوشبختانه در این زمینه اقدامات اجرایی صورت گرفته است.

معتمدی عنوان کرد: در جلسه ای که با ۱۳ دانشگاه بزرگ کشور داشتیم گزارش هایی از اصلاح ساختارها ارائه شد.

وی تاکید کرد: ساختارهای موجود در کشور مربوط به دانشگاه های نسل اول است در حالی که دانشگاه ها به سمت دانشگاه های نسل سوم و چهارم در حال حرکت هستند تا بتوانند در اقتصاد نقشی را ایفا کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه در این زمینه ما تجربیات خوبی کسب کردیم، خاطر نشان کرد: با اقداماتی که صورت گرفته میزان قراردادهای صنعتی ما در سال های اخیر ۲.۵ برابر شده است ضمن آنکه تعداد شرکت های دانش بنیان پذیرش شده از ۱۶ شرکت به ۱۳۷ شرکت افزایش یافته است.

معتمدی با بیان اینکه در اصلاح ساختار در تلاش هستیم که در اجرای امور انعطاف پذیری لازم داشته باشیم، اضافه کرد: هر بخش صنعتی ساختار و شرایط خاصی را دارد و با برنامه ریزی های مناسب می توان با استفاده از توانمندی های کشور اقدام به رفع نیازها کرد.

وی با اشاره به پرتاب ماهواره پیام با بیان اینکه این پرتاب از جهاتی موفق و از جهاتی ناموفق بوده است، تاکید کرد: ما توانایی ارسال ماهواره تا ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری را داریم و می توانیم ماهواره ای بر اساس استانداردهای بین المللی طراحی کنیم و این امر نشان می دهد که در هر جایی که حاکمیت و نظام اراده کند به اهداف دست یافته ایم.