تکذیب کاهش ۳۱ درصدی کشتار دام سبک / واردات گوشت افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حجتی در مراسم روز مهندس در جمع خبرنگاران کاهش ۳۱ درصدی کشتار دام سبک در کشور را تکذیب کرد و اظهارداشت: در سالجاری نسبت به سال گذشته به صورت رسمی ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش کشتار در کشتارگاه ها داشتیم ضمن اینکه آمار کشتار دام را دامپزشکی باید اعلام کند.

وی با اشاره به افزایش واردات گوشت در سالجاری، اضافه کرد: با توجه به مباحث تنظیم بازاری که مورد تایید دولت هم قرار گرفته، توزیع گوشت های وارداتی به صورت هدفمند انجام می شود.

وزیرجهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در ۵ سال اخیر سالانه با ۶ درصد رشد بهره‌وری مواجه بوده ایم، گفت: براین اساس موفق شدیم در ظرفیت گلخانه‌ها رکورد بزنیم و ظرفیت ۳ هزار هکتار را پشت سر بگذاریم.

حجتی تصریح کرد: همچنین کشت نشاکاری هم در حوزه محصولات سبزی و جالیزی و هم در حوزه کشت های زراعی در حال توسعه است.

وی ادامه داد:این نوع کشت، مصرف آب را بیش از ۳۰ درصد کاهش می‌دهد و کشت گلخانه نیز مصرف آب را به ۱۰ درصد می‌رساند.