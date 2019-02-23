چهلمین وقف گیلان در روستای مژده رشت ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا کریمی پیش ازظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ثبت چهلمین وقف استان گیلان در امسال، اظهارکرد: این وقف در روستای مژده شهرستان رشت به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه رضا معتمدی مژدهی یک هزار و ۵۰۳ متر از زمین خود به ارزش ۷۵۰ میلیون ریال را وقف کرد، افزود: این واقف به نیت تأمین هزینه‌های عمرانی و آبادی آستان مبارک سید محمد روستای مژده شهرستان رشت زمین خود را وقف کرده است.

حجت الاسلام کریمی با اشاره به اینکه امسال این پنجمین وقف در شهرستان رشت است، گفت: شهرستان رشت ۴۰۰ موقوفه و چهار هزار و ۵۰۰ رقبه دارد که بیشتر نیات موقوفات این شهرستان روضه خوانی امام حسین(ع) و کمک به فقراست.

وی عمران و توسعه فیزیکی بقاع متبرکه را زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اماکن مقدس و امامزادگان دانست و بیان‌کرد: برای خدمات دهی فرهنگی و معنوی به مردم باید اماکن متبرکه آراستگی در خور شان داشته باشند.

کریمی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد بقاع متبرکه شهرستان رشت در دست نوسازی و بهسازی است، گفت: حجم بسیاری از هزینه عمرانی در بقاع متبرکه رشت توسط مردم و خیران محلی تامین می شود.