به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان زیراهی صبح شنبه در نشست هماهنگی اردوهای راهیان نور دریایی اظهار داشت: هم افزایی و هم گرایی خیلی خوبی در جزیره خارگ وجود دارد و خدمات و پشتیبانی صورت گرفته در سالیان گذشته در حرکت عظیم فرهنگی راهیان نور در جزیره خارگ قابل تقدیر است.

وی افزود: جزیره خارگ مقاوم خارگ خاکی مقدس دارد، این جزیره به تعداد روزهای جنگ بمباران شده است و حقیقتا خارگ یک طرف جنگ بود و دشمن با ظرفیت بالای نظامی به دنبال قطع صادرات نفت ایران بود.

زیراهی اضافه کرد: به دلیل توقف صدام در جبهه زمینی، رژیم بعث مجبور شد وارد عرصه جنگ در دریا شود، ما شهدای بسیاری در عرصه دریا تقدیم انقلاب کردیم و مجاهدت های فراوانی صورت گرفت تا هیچ‌گاه صادرات نفت که پشتوانه و قلب اقتصاد ایران اسلامی بود قطع شود.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به رشادت‌های خارگی‌ها در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: اهالی شریف جزیره خارگ حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند.

وی افزود: دشمن از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی ایران جنگ‌های مختلفی را بر علیه ایران اسلامی در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آغاز کرده است و این جنگ ها ادامه دارد.

زیراهی ادامه داد: باید از ظرفیت‌های داخلی برای مقابله با این جنگ‌ها استفاده کنیم و بهترین ظرفیت استفاده از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت می باشد که راهیان نور حرکت عظیمی در حوزه مقابله با جنگ فرهنگی بر علیه نظام مقدس انقلاب اسلامی ایران است.

وی افزود: راهیان نور یک ظرفیت مناسب برای شناخت خارگ مقاوم است، اگر همدلی و همزبانی در هشت سال دفاع مقدس نبود این نصر و پیروزی حاصل نمی‌شد، امسال هم به هول قوه الهی با همکاری و همراهی این حرکت عظیم فرهنگی در این جزیره به نحو احسن برگزار خواهد شد.