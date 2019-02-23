لزوم پاسخگویی مدیران در قبال مسئولیتی که به آنها واگذار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضایی ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نهاوند باقدردانی از رئیس پیشین این اداره، وی را یک فرد بسیجی دانست و گفت: حیدر سلگی در دوران تصدی این مسئولیت، تعامل خوبی با ادارات شهرستان داشت و از مواضع بحق دامپزشکی دفاع کرد.

وی بابیان اینکه جابجایی مدیران امری طبیعی است، گفت: باید در دوران مدیریت به نحوی کار کنیم که ضمن خدمات رسانی مطلوب و ارتباط مناسب با همکاران، مراجعان و ارباب رجوع، از خود یاد نیکی برجا بگذاریم.

رضایی حفظ و حراست از سرمایه های دامی کشور را از وظایف مهم دامپزشکی دانست و افزود: در راستای اجرای فرمایشات رهبر معظم انقلاب خصوص جوان گرایی و استفاده از جوانان در پست های مدیریتی، مدیرکل دامپزشکی استان همدان نیز با بررسی سوابق مهدی قنبری طی حکمی وی را به عنوان سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان نهاوند برگزید.

وی گفت: مدیران باید در برابر مسئولیتی که بر عهده دارند پاسخگو باشند و ضمن ارتباط مناسب با سایر مدیران در دیگر دستگاه های اجرایی در مسیر ارائه خدمات به عموم مردم تلاش کنند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره جهادکشاورزی شهرستان نهاوند نیز گفت: در حال حاضر کشور در جنگ اقتصادی بوده و مسئولین با کمک مردم می توانند از این برهه عبور کنند.

حجت الاسلام ترکاشوند افزود: فرصت ها در حال عبور است و باید مسئولین فرصت های خوب را مغتنم شمرده و آنرا از دست ندهند و در جهت رشد و بالندگی کشور تلاش کنند.

در پایان مراسم ضمن معرفی مهدی قنبری به عنوان سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان نهاوند و تشکر و قدردانی از زحمات حیدر سلگی از زحمات ۳۰ ساله محسن مولوی از کارکنان اداره دامپزشکی شهرستان نهاوند که به درجه بازنشستگی نائل شده نیز با اهدای لوح سپاس قدردانی بعمل آمد.